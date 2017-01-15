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  • 15.01, 10:53

В ДТП с минивэном и грузовиком под Саратовом погибли семеро граждан Киргизии

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В ДТП с минивэном и грузовиком под Саратовом погибли семеро граждан Киргизии

В ДТП с минивэном и грузовиком под Саратовом погибли семеро граждан Киргизии

Все погибшие в результате столкновения минивэна с грузовиком в Саратовской области были гражданами Киргизии, которые ехали на заработки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Петровского района Саратовской области Дениса Фадеева, погибшие в субботу вечером пересекли границу России и Казахстана и направлялись на заработки.

Денис Фадеев, глава Петровского района: «Со стороны Саратова ехал минивэн Toyota с семью гражданами Киргизии, которые, по предварительной информации, ехали на заработки. Они вчера вечером пересекли границу (России и Казахстана) в пункте Озинки. К сожалению, семеро погибли, они находятся в морге города Петровска».

Ранее сообщалось, что в воскресенье, в 1:30 на 550-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов столкнулись минивэн Toyota и грузовик Volvo с полуприцепом, ехавший со стороны Пензы в направлении Саратова. По данным пресс-службы регионального главка МВД, водитель Volvo не справился с управлением и врезался в японскую иномарку. После удара обе машины скатились в кювет. В результате погибли семь человек, находившихся в салоне минивэна.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». 33-летний водитель грузовика задержан.

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