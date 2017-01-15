Катастрофу с 7 погибшими в Саратовской области устроил неуправляемый грузовик

Следователи устанавливают обстоятельства гибели 7 человек в автомобильной катастрофе, которая произошла этой ночью в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области.
Как заявили в пресс-службе регионального главка МВД, водитель Volvo не справился с управлением и врезался в японскую иномарку. После удара обе машины скатились в кювет. Водитель и шесть пассажиров минивэна от полученных травм скончались на месте.
Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, по факту гибели людей в ДТП проводится доследственная проверка. На место происшествия выехала группа опытных следователей и криминалистов. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.
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