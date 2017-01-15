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  • 15.01, 09:23
Катастрофу с 7 погибшими в Саратовской области устроил неуправляемый грузовик. ДТП, Саратов, автомобили, грузовики. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Катастрофу с 7 погибшими в Саратовской области устроил неуправляемый грузовик

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Катастрофу с 7 погибшими в Саратовской области устроил неуправляемый грузовик

Катастрофу с 7 погибшими в Саратовской области устроил неуправляемый грузовик

Катастрофу с 7 погибшими в Саратовской области устроил неуправляемый грузовик
  • Фото: Юрий Сопелкин/ vk.com

    • Следователи устанавливают обстоятельства гибели 7 человек в автомобильной катастрофе, которая произошла этой ночью в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области.

    В 1:30 на 550-м километре автодороги Нижний Новгород — Саратов столкнулись минивэн Toyota и грузовик Volvo с полуприцепом, ехавший со стороны Пензы в направлении Саратова.

    Как заявили в пресс-службе регионального главка МВД, водитель Volvo не справился с управлением и врезался в японскую иномарку. После удара обе машины скатились в кювет. Водитель и шесть пассажиров минивэна от полученных травм скончались на месте.

    Как сообщается на сайте регионального СУ СКР, по факту гибели людей в ДТП проводится доследственная проверка. На место происшествия выехала группа опытных следователей и криминалистов. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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