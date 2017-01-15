В ДТП на трассе в Саратовской области погибли 7 человек

В 80 километрах от Саратова ночью столкнулись два автомобиля. Водитель и пассажиры микроавтобуса погибли на месте аварии.
Дмитрий Рассказов, начальник пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области: «Автомашина Volvo с полуприцепом, двигавшаяся из Пензы в сторону Саратова, сегодня ночью столкнулась с движущимся по встречной полосе минивэном Toyota. В результате аварии водитель и шесть пассажиров минивэна от полученных травм скончались на месте».
В МВД уточнили, что при столкновении оба автомобиля съехали в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии, пишет ТАСС.
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