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  • 15.01, 07:51

В ДТП на трассе в Саратовской области погибли 7 человек

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В ДТП на трассе в Саратовской области погибли 7 человек

В ДТП на трассе в Саратовской области погибли 7 человек

В ДТП на трассе в Саратовской области погибли 7 человек
  • Фото: Чп-Саратов/ vk.com

    • В 80 километрах от Саратова ночью столкнулись два автомобиля. Водитель и пассажиры микроавтобуса погибли на месте аварии.

    Как сообщили в УМВД по Саратовской области, автокатастрофа произошла ночью в районе села Тарумовка Петровского района.

    Дмитрий Рассказов, начальник пресс-службы ГУ МВД по Саратовской области: «Автомашина Volvo с полуприцепом, двигавшаяся из Пензы в сторону Саратова, сегодня ночью столкнулась с движущимся по встречной полосе минивэном Toyota. В результате аварии водитель и шесть пассажиров минивэна от полученных травм скончались на месте».

    В МВД уточнили, что при столкновении оба автомобиля съехали в кювет. В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии, пишет ТАСС.

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