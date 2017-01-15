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  • 15.01, 06:21

СМИ: в штабе Трампа опровергли сообщения СМИ о месте предполагаемой встречи с Путиным

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СМИ: в штабе Трампа опровергли сообщения СМИ о месте предполагаемой встречи с Путиным

СМИ: в штабе Трампа опровергли сообщения СМИ о месте предполагаемой встречи с Путиным

В штабе Трампа не подтвердили информацию The Sunday Times о том, что двусторонняя встреча 45-го президента США с президентом России Владимиром Путиным может состояться в Рейкьявике.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в штабе избранного президента США, информация СМИ о возможности встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Рейкьявике является «стопроцентной ложью».

Ранее газета газета The Sunday Times написала, что Трамп хотел бы после инаугурации провести встречу с президентом России, и что переговоры могли бы состояться в столице Исландии, где 30 лет назад переговоры Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана привели к перезагрузке отношений между двумя странами и подписанию договора о сокращении стратегических вооружений. Издание писало, что в ходе этих возможных переговоров Трамп «планирует начать работу над соглашением по ограничению ядерных вооружений».

В МИД Исландии уже сообщили, что не получали запросов от американской стороны по поводу организации саммита в Рейкьявике, но готовы оказать помощь в его проведении, если Вашингтон обратится с соответствующей просьбой к правительству этой страны. Об этом заявил глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон.

Официальных комментариев о стороны Кремля или посольства РФ в Исландии в связи с опубликованной западными СМИ информацией не поступало.

Напомним, ранее в интервью Wall Street Journal Трамп заявлял, что после своей инаугурации хотел бы встретиться с российским президентом. В штабе Трампа также сообщали о подготовке к проведению телефонного разговора с Владимиром Путиным, который может состоятся после инаугурации Дональда Трампа.

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