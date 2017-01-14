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  • 14.01, 12:09

После вооруженного нападения на уральский химзавод возбуждено уголовное дело

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После вооруженного нападения на уральский химзавод возбуждено уголовное дело

После вооруженного нападения на уральский химзавод возбуждено уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело в связи с попыткой группы вооруженных людей проникнуть на закрытое предприятие в Свердловской области.

На территории неработающего Красноуральского химического завода неизвестные ранили троих охранников. Как сообщили в областном главке МВД, уголовное дело возбуждено по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области: «По факту попытки проникновения на Красноуральский химический завод следственными органами полиции территориального органа УВД возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Причинение тяжкого вреда здоровью“. Сыщики уголовного розыска областного и территориального отдела внутренних дел совместными усилиями проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Правоохранители отрабатывают на причастность к данному преступлению ранее судимых лиц, склонных к такого рода противоправным деяниям, и различного рода безработных, так как иногда они совершают преступления ради денежной выгоды».

Как сообщает сайт «Комсомольской правды», на предприятии может храниться большое количество тротила — возможно, что именно из-за этого и было совершено нападение. Красноуральский химзавод в советское время был одним из четырех предприятий страны, выпускавших тротил и гексоген.

В полиции, однако, говорят, что взрывчатых веществ на предприятии нет, а сам завод-банкрот давно не функционирует, там отключено электричество и отопление. Сообщается, что охрану объекта осуществляют сотрудники частного охранного предприятия. Трое пострадавших в результате нападения находятся в больнице.

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