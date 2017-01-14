На Урале неизвестные расстреляли безоружных охранников химзавода

В Свердловской области произошло нападение на закрытое предприятие. Вооруженные люди ворвались на территорию химзавода и ранили трех охранников.

Как заявил руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, ЧП произошло на обанкротившемся Красноуральском химическом заводе., руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области: «На охрану Красноуральского химзавода напали, там есть разные травмы, в том числе и огнестрельные. Люди, охранявшие это предприятие, были без оружия. Когда они заметили проникновение на территорию завода, попытались задержать нападавших, но злоумышленники воспользовались оружием, трое охранников получили огнестрельные и иные ранения. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, врачи оказывают им помощь».Правоохранители предпринимают необходимые действия для раскрытия этого преступления. В годы работы Красноуральского химического завода в его цехах делали взрывчатку. Когда производство было остановлено, на предприятии было ликвидировано более 300 тонн опасных веществ.