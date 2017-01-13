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  • 13.01, 19:29

СМИ: стамбульский террорист сбежал из города вместе с сыном после атаки

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СМИ: стамбульский террорист сбежал из города вместе с сыном после атаки

СМИ: стамбульский террорист сбежал из города вместе с сыном после атаки

СМИ: стамбульский террорист сбежал из города вместе с сыном после атаки
  • Фото Associated Press © 2017

    • Убийца уехал из Стамбула сразу после нападения, которое он устроил в новогоднюю ночь.

    Абдулгадир Машарипов, известный также как Абу Мухаммед Хорасан, отправился в свою квартиру в районе Зейтинбурну, где жил вместе с женой и двумя детьми. Он забрал своего четырехлетнего сына и уехал, пишет Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Никаких сведений о его местонахождении пока не удалось получить.

    Жену террориста задержали в стамбульском районе Малтепе, а его полуторагодовалую дочь передали под опеку. На допросе супруга Машарипова предоставила полиции сведения о сообщниках ее мужа. Правоохранители уже сообщили о задержании двоих из них.

    Поиски убийцы также продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещенная в России).

    Нападение на ночной клуб Reina произошло в ночь с 31 декабря на 1 января. Абдулгадир Машарипов, вооруженный автоматом, застрелил охранника заведения, а затем проник внутрь и открыл огонь. Жертвами атаки стали 39 человек, еще 69 были ранены. Среди погибших оказалась и гражданка России.

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