СМИ: стамбульский террорист сбежал из города вместе с сыном после атаки

Убийца уехал из Стамбула сразу после нападения, которое он устроил в новогоднюю ночь.Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Никаких сведений о его местонахождении пока не удалось получить.
Жену террориста задержали в стамбульском районе Малтепе, а его полуторагодовалую дочь передали под опеку. На допросе супруга Машарипова предоставила полиции сведения о сообщниках ее мужа. Правоохранители уже сообщили о задержании двоих из них.
Поиски убийцы также продолжаются. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещенная в России).
гражданка России.
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