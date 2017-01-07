Турецкие СМИ узнали имя стамбульского террориста

Стало известно имя террориста, атаковавшего на Новый год ночной клуб в Стамбуле.
Turkish police reportedly reveal identity of Daesh nightclub attacker, who killed 39 people and injured 65https://t.co/yvUT0kmOqY— DAILY SABAH (@DailySabah) 7 января 2017 г.
Ранее сообщалось, что полиция установила личность террориста, от рук которого в новогоднюю ночь погибли 39 человек, в том числе гражданка РФ. 4 января в Измире были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту.
взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).
Комментарии