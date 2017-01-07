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  • 07.01, 23:58

Турецкие СМИ узнали имя стамбульского террориста

1 комментарий
Турецкие СМИ узнали имя стамбульского террориста

Турецкие СМИ узнали имя стамбульского террориста

Турецкие СМИ узнали имя стамбульского террориста
  • Фото Associated Press © 2017

    • Стало известно имя террориста, атаковавшего на Новый год ночной клуб в Стамбуле.

    Как пишет Daily Sabah, нападавшим оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан.


    Ранее сообщалось, что полиция установила личность террориста, от рук которого в новогоднюю ночь погибли 39 человек, в том числе гражданка РФ. 4 января в Измире были задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту.

    Напомним, что ответственность за нападение на ночной клуб в Стамбуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

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