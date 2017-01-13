ЧП с заблудившимися под Томском школьниками обернулось уголовным делом

В Томской области возбуждено уголовное дело по факту происшествия со школьниками в поселке Кисловка, которые 12 января вместе с учителем заблудились в лесу во время урока физкультуры.
СУ СК по Томской области: «В настоящее время следователи следственного отдела по Томскому району СУ СК России по Томской области проводят первоначальные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Производится осмотр места происшествия, изымается документация, регламентирующая деятельность школы, допрашиваются свидетели, назначены судебные медицинские экспертизы, выполняются иные следственные действия».
Власти Томской области в свою очередь приняли решение уволить директора кисловской школы за нарушение порядка информирования при возникновении чрезвычайной ситуации. В пресс-службе администрации Томской области произошедшее с детьми назвали «вопиющим случаем».
Администрация Томской области: «Директор был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились — в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен».
заблудились в лесу и провели на морозе около восьми часов. Школьников вывезли из леса сотрудники МЧС. Все дети госпитализированы. Решение относительно учителя физкультуры будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.
Комментарии