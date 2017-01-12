Все заблудившиеся под Томском школьники госпитализированы

Все четвероклассники, заблудившиеся во время урока физкультуры под Томском, вывезены из леса. В настоящее время они находятся в больницах.
В то же время РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного департамента здравоохранения сообщает, что все 10 детей госпитализированы.
Из сообщения пресс-службы: «Все дети доставлены в учреждения Томска, это несколько больниц. Шестеро — в состоянии средней степени тяжести, состояние стабильное».
Замглавы Томского района Валентин Железчиков со своей стороны сообщил, что медики при обследовании на месте не выявили у детей признаков обморожения. При этом он отметил, что есть факты переохлаждения. Железчиков добавил, что будет проведена «серьезная служебная проверка», школа поздно сообщила об инциденте спасателям, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что 10 четвероклассников из деревни Кисловка вместе с учителем заблудились в лесу во время поездки на лыжах, проходившей в рамках урока физкультуры. При этом они провели на морозе около восьми часов. Следователи отдела по Томскому району начали проверку сообщений об инциденте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии