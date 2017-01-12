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  • 12.01, 16:12

Под Томском группа школьников в мороз заблудилась в лесу во время урока физкультуры

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Под Томском группа школьников в мороз заблудилась в лесу во время урока физкультуры

Под Томском группа школьников в мороз заблудилась в лесу во время урока физкультуры

Под Томском группа школьников в мороз заблудилась в лесу во время урока физкультуры
  • Фото: riatomsk.ru

    • Десять четвероклассников заблудились в лесу во время поездки на лыжах, проходившей в рамках урока физкультуры. Об этом сообщил замглавы Томского района, начальник управления по социальной политике Валентин Железчиков.

    Валентин Железчиков: «Ребятишки в первой половине дня ушли на лыжах на урок физкультуры на плановый урок. Сбились с трассы, долгое время блуждали, видимо, не могли выйти на связь, сообщили поздно».

    Он подчеркнул, что местонахождение детей, блуждавших в лесу около восьми часов, установлено. В настоящее время их вывозят на снегоходах. Железчиков со ссылкой на учителя физкультуры также сообщил, что дети постоянно находились в движении, поэтому «обморожений быть не должно», передает ТАСС.

    В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что по состоянию на 17:00 из леса транспортировано четыре ребенка, медицинская помощь им не требуется. Известно, что дети обучались в школе деревни Кисловка.

    Сегодня в Томске около 12 градусов ниже нуля, утром температура опускалась до минус 15 градусов.

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