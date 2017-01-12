Под Томском группа школьников в мороз заблудилась в лесу во время урока физкультуры

Десять четвероклассников заблудились в лесу во время поездки на лыжах, проходившей в рамках урока физкультуры. Об этом сообщил замглавы Томского района, начальник управления по социальной политике Валентин Железчиков.
Он подчеркнул, что местонахождение детей, блуждавших в лесу около восьми часов, установлено. В настоящее время их вывозят на снегоходах. Железчиков со ссылкой на учителя физкультуры также сообщил, что дети постоянно находились в движении, поэтому «обморожений быть не должно», передает ТАСС.
В пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что по состоянию на 17:00 из леса транспортировано четыре ребенка, медицинская помощь им не требуется. Известно, что дети обучались в школе деревни Кисловка.
Сегодня в Томске около 12 градусов ниже нуля, утром температура опускалась до минус 15 градусов.
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