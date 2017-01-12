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  • 12.01, 19:14

Украинский комментатор предложил россиянам отметить успех биатлонистов «Боярышником»

4 комментария
Украинский комментатор предложил россиянам отметить успех биатлонистов «Боярышником»

Украинский комментатор предложил россиянам отметить успех биатлонистов «Боярышником»

Украинский комментатор предложил россиянам отметить успех биатлонистов «Боярышником»
  • Фото: sport.ua

    • Украинский спортивный комментатор Андрей Столярчук позволил себе циничную шутку на тему массового отправления россиян концентратом для ванн «Боярышник».

    После завершения эстафетной гонки на пятом этапе Кубка мира, в которой российские биатлонисты завоевали серебро, комментатор предположил, что россияне будут отмечать успех своих спортсменов именно этим «элитным национальным напитком».

    Андрей Столярчук: «Сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток „Боярышник“ за серебро российской команды. Хотя отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне».



    В декабре в похожем ключе отметился советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, который после крушения российского Ту-154 заявил, что в связи с катастрофой у него появилось единственное желание — «отнести к посольству России бутылочку „Боярышника“».

    От отравления парфюмерным средством «Боярышник» в Иркутске скончались 78 человек.

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