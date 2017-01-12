Украинский комментатор предложил россиянам отметить успех биатлонистов «Боярышником»

Украинский спортивный комментатор Андрей Столярчук позволил себе циничную шутку на тему массового отправления россиян концентратом для ванн «Боярышник».завоевали серебро, комментатор предположил, что россияне будут отмечать успех своих спортсменов именно этим «элитным национальным напитком».
Андрей Столярчук: «Сегодня наши дорогие друзья будут пить элитный национальный алкогольный напиток „Боярышник“ за серебро российской команды. Хотя отдадим должное, очень пристойно выглядели россияне».
В декабре в похожем ключе отметился советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков, который после крушения российского Ту-154 заявил, что в связи с катастрофой у него появилось единственное желание — «отнести к посольству России бутылочку „Боярышника“».
От отравления парфюмерным средством «Боярышник» в Иркутске скончались 78 человек.
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