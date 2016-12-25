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  • 26.12, 02:55

Захарова объяснила радость Киева в связи с крушением Ту-154

72 комментария

Захарова объяснила радость Киева в связи с крушением Ту-154

Захарова объяснила радость Киева в связи с крушением <nobr>Ту-154</nobr>

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что понимает, почему Киев радуется катастрофе самолета Минобороны РФ под Сочи.

Захарова на своей странице в Facebook отметила, что причины украинской радости теперь «понимаем не только мы».

Мария Захарова: «На Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины».

СМИ:«Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал на своей странице в фейсбуке о том, что ему захоте…

Опубликовано Марией Захаровой 25 декабря 2016 г.


Ранее советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что в связи с катастрофой у него появилось единственное желание — „отнести к посольству России бутылочку «Боярышника»“». При этом он выразил мнение, что жители «соседней орды» искренне не понимают причины, по которой в Киеве радуются гибели 80 военнослужащих.

Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.

Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.

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