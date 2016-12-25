Захарова объяснила радость Киева в связи с крушением Ту-154

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что понимает, почему Киев радуется катастрофе самолета Минобороны РФ под Сочи.
Мария Захарова: «На Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами. Вот и все причины».
СМИ:«Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал на своей странице в фейсбуке о том, что ему захоте…Опубликовано Марией Захаровой 25 декабря 2016 г.
Ранее советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что в связи с катастрофой у него появилось единственное желание — „отнести к посольству России бутылочку «Боярышника»“». При этом он выразил мнение, что жители «соседней орды» искренне не понимают причины, по которой в Киеве радуются гибели 80 военнослужащих.
Первые фото из района крушения самолета Ту-154. Спасатели поднимают со дна моря тела погибших пассажиров.Опубликовано НТВ 25 декабря 2016 г.
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