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  • 11.01, 18:57

Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

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Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место в эстафетной гонке 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Россияне использовали на восьми огневых рубежах всего два дополнительных патрона, однако все же уступили сборной Норвегии, которая потратила на три патрона больше. После заключительного огневого рубежа Антон Бабиков опережал норвежца Эмиля Хегле Свендсена на 14,8 секунды, однако в итоге уступил быстроногому сопернику 5 секунд.


Третий результат показала сборная Германии, несмотря на то, что бежавшему на первом этапе Эрику Лессеру пришлось уйти на штрафной круг. Всего немцы потратили 9 дополнительных патронов и проиграли россиянам более 23 секунд.

После этой гонки мужская сборная России по биатлону вышла на первое место в зачете эстафеты розыгрыша Кубка мира — 2016/17.

Женская эстафета пройдет 12 января.

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