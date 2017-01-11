Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место в эстафетной гонке 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

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What a last lap by Svendsen who gives Norway the win! Wow! Both Svendsen and Babikov completely exhausted. #RUH17 pic.twitter.com/Mqylru2BkG — IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2017

Россияне использовали на восьми огневых рубежах всего два дополнительных патрона, однако все же уступили сборной Норвегии, которая потратила на три патрона больше. После заключительного огневого рубежа Антон Бабиков опережал норвежца Эмиля Хегле Свендсена на 14,8 секунды, однако в итоге уступил быстроногому сопернику 5 секунд.Третий результат показала сборная Германии, несмотря на то, что бежавшему на первом этапе Эрику Лессеру пришлось уйти на штрафной круг. Всего немцы потратили 9 дополнительных патронов и проиграли россиянам более 23 секунд.После этой гонки мужская сборная России по биатлону вышла на первое место в зачете эстафеты розыгрыша Кубка мира — 2016/17.Женская эстафета пройдет 12 января.