Российские биатлонисты взяли серебро в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Антона Шипулина, Матвея Елисеева и Антона Бабикова заняла второе место в эстафетной гонке 4х7,5 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
What a last lap by Svendsen who gives Norway the win! Wow! Both Svendsen and Babikov completely exhausted. #RUH17 pic.twitter.com/Mqylru2BkG— IBU World Cup (@IBU_WC) January 11, 2017
Третий результат показала сборная Германии, несмотря на то, что бежавшему на первом этапе Эрику Лессеру пришлось уйти на штрафной круг. Всего немцы потратили 9 дополнительных патронов и проиграли россиянам более 23 секунд.
После этой гонки мужская сборная России по биатлону вышла на первое место в зачете эстафеты розыгрыша Кубка мира — 2016/17.
Женская эстафета пройдет 12 января.
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