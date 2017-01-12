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  • 12.01, 14:41

В ОП РФ требуют сурового наказания для автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

4 комментария
В ОП РФ требуют сурового наказания для автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

В ОП РФ требуют сурового наказания для автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

В ОП РФ требуют сурового наказания для автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

Председатель комиссии ОП по общественному контролю Дмитрий Галочкин прокомментировал трагический инцидент, который произошел в Петропавловске-Камчатском.

По его мнению, наказание для автовладелицы, которая не пропустила машину медиков к умирающему пациенту, должно быть суровым и неотвратимым. Общественник также выразил соболезнование семье скончавшегося 21-летнего пациента, которому врачи не успели помочь.

Дмитрий Галочкин: «Считаю, что это камчатское преступление — прецедент. Наказание должно быть суровым, законным и неотвратимым. В том числе с учетом непредумышленного убийства: в УК РФ существуют подобные нормы и, на мой взгляд, они вполне адекватны и применимы к ситуации».

Он подчеркнул, что в связи с трагическим исходом эта история должна стать поучительной для граждан, передает РИА Новости.

Дмитрий Галочкин: «Чтобы никогда больше никому и ни в какой ситуации не приходило в голову „не пропустить“ машину скорой помощи к больному. Слава богу, это все же редкий случай, но со своей стороны в ОП РФ возьмем данное разбирательство на контроль».

Он пообещал, что Общественная палата будет вести мониторинг схожих происшествий.

Напомним, инцидент произошел 10 января в Петропавловске-Камчатском. Иномарка перегородила дорогу скорой, ехавшей на срочный вызов. Женщина, находившаяся за рулем, проигнорировала просьбы медиков, а ее пассажир вышел из салона и обрушился на них с угрозами. Из-за его неадекватного поведения врач испугался идти к пациенту пешком. В итоге из-за почти 10-минутной задержки медики упустили драгоценное время: когда они прибыли к пациенту, он был уже мертв.

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