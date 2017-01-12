В ОП РФ требуют сурового наказания для автомобилистки, не пропустившей скорую на Камчатке

Председатель комиссии ОП по общественному контролю Дмитрий Галочкин прокомментировал трагический инцидент, который произошел в
Петропавловске-Камчатском.
Дмитрий Галочкин: «Считаю, что это камчатское преступление — прецедент. Наказание должно быть суровым, законным и неотвратимым. В том числе с учетом непредумышленного убийства: в УК РФ существуют подобные нормы и, на мой взгляд, они вполне адекватны и применимы к ситуации».
Он подчеркнул, что в связи с трагическим исходом эта история должна стать поучительной для граждан, передает РИА Новости.
Дмитрий Галочкин: «Чтобы никогда больше никому и ни в какой ситуации не приходило в голову „не пропустить“ машину скорой помощи к больному. Слава богу, это все же редкий случай, но со своей стороны в ОП РФ возьмем данное разбирательство на контроль».
Он пообещал, что Общественная палата будет вести мониторинг схожих происшествий.
обрушился на них с угрозами. Из-за его неадекватного поведения врач испугался идти к пациенту пешком. В итоге из-за почти 10-минутной задержки медики упустили драгоценное время: когда они прибыли к пациенту, он был уже мертв.
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