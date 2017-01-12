Пользователи соцсетей спорят из-за инцидента со скорой на Камчатке

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Многие обрушились с критикой на автовладелицу, но некоторые сочли, что медики не меньше виноваты в гибели пациента.
Большинство пользователей соцсетей возмутились действиями автовладелицы, которая не пропустила машину медиков у дома на улице Циолковского. Один из них выступил с радикальным предложением — вооружить врачей электрошокерами.
Врачей скорой — вооружить электрошокерами https://t.co/0xUtpLrSJG #скорая #охреневшие— Andrey Egorov (@andegorov) 12 января 2017 г.
#Безнаказанность, автоледи ничего не будет…= «Скорая» опоздала к умирающему пациенту из-за автоледи — Известия https://t.co/ni9VXo2e2m— Геннадий Кривцов (@OXYGEN_I4) 12 января 2017 г.
@rianru чтоб к этой твари скорая не доехала.— Kristina (@bkrisrus) 12 января 2017 г.
Однако некоторые остались недовольны поведением и самих медиков. Часть пользователей заключила, что медики могли объехать машину другим путем или добраться до пациента пешком.
Мерзкая история. Если с бакланами, неуступившими дорогу скорой, все понятно. То вот поведение водителя скорой вызывает не меньше вопросов. https://t.co/6o49ZuVbp3— Badamshin (@badamshin_s) 12 января 2017 г.
Сейчас по тв репортаж,что скорую не пропустили к подъезду. Но на видео видно место сбоку.Вспомнила,как меня скорая НЕ ВЫПУСКАЛА из двора>— КатО (@SvetiSemisvetik) 12 января 2017 г.
Чем позже «скорая» приезжает, тем точнее диагноз?— Лев Бебешко (@balushaaa) 12 января 2017 г.
https://t.co/J8kbkQ7g2N Не осуждаю скорую, но скорая могла принять вправо (там видно место) и разъехаться (если бы я была…— Вероника Верова (@Veronikav55) 12 января 2017 г.
В свою очередь и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галина Куликова заявила, что это далеко не первый случай хамского отношения водителей к медикам. Она рассказала, что сейчас в полиции Петропавловска-Камчатского находится заявление фельдшера, которого силой удерживал нетрезвый пациент. Но всех конфликтных инцидентов с автовладельцами, по ее словам, не перечесть, передает ТАСС.
Галина Куликова, и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи: «Очень часто наша скорая помощь попадает в ДТП, потому что идем со спецсигналами, каждая минута, каждая секунда на счету. Не пропускают очень часто. Попадаем в ДТП. Горожане ведут себя некорректно. Им совершенно безразлично, что это скорая помощь и она везет пациента».
Галина Куликова добавила, что в этом случае медики потеряли драгоценные 8–10 минут. Она объяснила, почему врач не пошел к пациентку пешком. По ее словам, женщина-фельдшер испугалась агрессивного пассажира иномарки, который обрушился на медиков с угрозами.
Галина Куликова: «Идти на вызов пешком побоялись, у нас фельдшер — женщина, водитель у нас уже возрастной. Ну и потом неизвестно, какие намерения. Вдруг у него есть оружие, вел себя человек совершенно неадекватно».
Теперь судмедэксперты должны выяснить, был ли шанс спасти человека. Примечательно, что максимальное наказание, которое может грозить водителю легковушки, — штраф в 500 рублей или лишение прав на несколько месяцев.
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