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  • 12.01, 14:40
Пользователи соцсетей спорят из-за инцидента со скорой на Камчатке. Камчатка, врачи, медицина, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пользователи соцсетей спорят из-за инцидента со скорой на Камчатке

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Пользователи соцсетей спорят <nobr>из-за</nobr> инцидента со скорой на Камчатке

Пользователи соцсетей спорят из-за инцидента со скорой на Камчатке

Пользователи соцсетей спорят <nobr>из-за</nobr> инцидента со скорой на Камчатке

    Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Многие обрушились с критикой на автовладелицу, но некоторые сочли, что медики не меньше виноваты в гибели пациента.

    В социальных сетях разгорелись споры из-за инцидента в Петропавловске-Камчатском, где водитель перегородила дорогу скорой, ехавшей на помощь умирающему мужчине. В результате задержки пациент скончался.

    Большинство пользователей соцсетей возмутились действиями автовладелицы, которая не пропустила машину медиков у дома на улице Циолковского. Один из них выступил с радикальным предложением — вооружить врачей электрошокерами.










    Однако некоторые остались недовольны поведением и самих медиков. Часть пользователей заключила, что медики могли объехать машину другим путем или добраться до пациента пешком.













    В свою очередь и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи Галина Куликова заявила, что это далеко не первый случай хамского отношения водителей к медикам. Она рассказала, что сейчас в полиции Петропавловска-Камчатского находится заявление фельдшера, которого силой удерживал нетрезвый пациент. Но всех конфликтных инцидентов с автовладельцами, по ее словам, не перечесть, передает ТАСС.

    Галина Куликова, и. о. заместителя главного врача городской станции скорой помощи: «Очень часто наша скорая помощь попадает в ДТП, потому что идем со спецсигналами, каждая минута, каждая секунда на счету. Не пропускают очень часто. Попадаем в ДТП. Горожане ведут себя некорректно. Им совершенно безразлично, что это скорая помощь и она везет пациента».

    Галина Куликова добавила, что в этом случае медики потеряли драгоценные 8–10 минут. Она объяснила, почему врач не пошел к пациентку пешком. По ее словам, женщина-фельдшер испугалась агрессивного пассажира иномарки, который обрушился на медиков с угрозами.

    Галина Куликова: «Идти на вызов пешком побоялись, у нас фельдшер — женщина, водитель у нас уже возрастной. Ну и потом неизвестно, какие намерения. Вдруг у него есть оружие, вел себя человек совершенно неадекватно».

    Напомним, инцидент произошел вечером 10 января. Медики выехали по вызову, чтобы помочь 21-летнему молодому человеку, которому стало плохо. Машина двигалась с включенными спецсигналами. На подъезде к дому ей перекрыл дорогу легковой автомобиль. Женщина за рулем не реагировала на призывы освободить проезд, а пассажир легковушки вышел из салона и набросился на медиков с угрозами. Медики потеряли драгоценное время и не успели спасти мужчину. Он умер, так и не дождавшись помощи.

    Теперь судмедэксперты должны выяснить, был ли шанс спасти человека. Примечательно, что максимальное наказание, которое может грозить водителю легковушки, — штраф в 500 рублей или лишение прав на несколько месяцев.

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