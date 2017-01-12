Пользователи соцсетей спорят из-за инцидента со скорой на Камчатке

Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Многие обрушились с критикой на автовладелицу, но некоторые сочли, что медики не меньше виноваты в гибели пациента.

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#Безнаказанность, автоледи ничего не будет…= «Скорая» опоздала к умирающему пациенту из-за автоледи — Известия https://t.co/ni9VXo2e2m — Геннадий Кривцов (@OXYGEN_I4) 12 января 2017 г.

@rianru чтоб к этой твари скорая не доехала. — Kristina (@bkrisrus) 12 января 2017 г.

Мерзкая история. Если с бакланами, неуступившими дорогу скорой, все понятно. То вот поведение водителя скорой вызывает не меньше вопросов. https://t.co/6o49ZuVbp3 — Badamshin (@badamshin_s) 12 января 2017 г.

Сейчас по тв репортаж,что скорую не пропустили к подъезду. Но на видео видно место сбоку.Вспомнила,как меня скорая НЕ ВЫПУСКАЛА из двора> — КатО (@SvetiSemisvetik) 12 января 2017 г.

Чем позже «скорая» приезжает, тем точнее диагноз? — Лев Бебешко (@balushaaa) 12 января 2017 г.

https://t.co/J8kbkQ7g2N Не осуждаю скорую, но скорая могла принять вправо (там видно место) и разъехаться (если бы я была… — Вероника Верова (@Veronikav55) 12 января 2017 г.