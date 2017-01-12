Верховный суд Венесуэлы объявил недействительным признание Мадуро «покинувшим пост»

Верховный суд Венесуэлы признал недействительными недавние решения Национальной ассамблеи страны, в том числе объявление президента Николаса Мадуро «покинувшим пост главы государства».ТАСС, решения парламента «признаются недействительными», так как его члены «продолжают проявлять неуважение к установленным конституцией страны положениям о деятельности законодательного органа».
В связи с этим Николасу Мадуро предоставлена возможность не выступать перед ассамблеей с ежегодным отчетом о деятельности правительства, а представить его на рассмотрение членам Верховного суда.
Парламент Венесуэлы, большинство мест в котором занимает оппозиция, 9 января принял решение «считать президента страны покинувшим пост главы государства» и выступил за проведение в стране досрочных президентских выборов.
Представители Верховного суда указали, что такое решение законодателей противоречит положениям конституции страны. Ранее Николас Мадуро неоднократно обвинял оппозиционных законодателей в попытках осуществить парламентский переворот и указывал на нежелание парламента взаимодействовать с исполнительной властью.
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