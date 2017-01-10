Верховный суд Венесуэлы: голосование в парламенте об отставке Мадуро неконстуционно

Верховный суд Венесуэлы заявил, что резолюция парламента об «оставлении поста» президентом Николасом Мадуро противоречит конституции страны.
Накануне парламент Венесуэлы большинством голосов объявил президента страны Николаса Мадуро «оставившим свой пост из-за неисполнения им своих обязанностей».
Фактически, депутаты выдвинули главе государства вотум недоверия. Председатель Национальной Ассамблеи пообещал незамедлительно дать ход этому решению. Правда, пока непонятно, как именно. Дело в том, что принятая резолюция не имеет юридической силы, поскольку в конституции Венесуэлы процедура импичмента отсутствует.
Комментарии