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  • 10.01, 08:05
Верховный суд Венесуэлы: голосование в парламенте об отставке Мадуро неконстуционно. Венесуэла, конституции, назначения и отставки, парламенты, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Верховный суд Венесуэлы: голосование в парламенте об отставке Мадуро неконстуционно

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Верховный суд Венесуэлы: голосование в парламенте об отставке Мадуро неконстуционно

Верховный суд Венесуэлы: голосование в парламенте об отставке Мадуро неконстуционно

    Верховный суд Венесуэлы заявил, что резолюция парламента об «оставлении поста» президентом Николасом Мадуро противоречит конституции страны.

    Верховный суд Боливарианской Республики заявил, что голосование за «свержение» Мадуро и подготовку к новым выборам, о котором было объявлено ранее, неконституционно.

    Накануне парламент Венесуэлы большинством голосов объявил президента страны Николаса Мадуро «оставившим свой пост из-за неисполнения им своих обязанностей».

    Фактически, депутаты выдвинули главе государства вотум недоверия. Председатель Национальной Ассамблеи пообещал незамедлительно дать ход этому решению. Правда, пока непонятно, как именно. Дело в том, что принятая резолюция не имеет юридической силы, поскольку в конституции Венесуэлы процедура импичмента отсутствует.

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