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  • 10.01, 00:30

Парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост»

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Парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост»

Парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост»

Парламент Венесуэлы большинством голосов объявил президента страны «оставившим свой пост из-за неисполнения им своих обязанностей».

Как пишет издание El Nacional, за решение объявить президента страны отсутствующим на посту проголосовало большинство депутатов парламента Венесуэлы — 106 человек. Проправительственные депутаты отказались принять участие в этом голосовании и покинули зал заседаний.

Голосующие парламентарии ссылались на 233 статью Конституции Венесуэлы, которая позволяет назначить новые выборы главы государства, в случае признания его отсутствующим на посту и не выполняющим обязанности президента. Примечательно, что по основному закону страны, процедура импичмента главы государства невозможна. Так что принятая парламентом резолюция не имеет никакой силы.

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