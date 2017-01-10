Парламент Венесуэлы объявил президента Николаса Мадуро «оставившим свой пост»

Парламент Венесуэлы большинством голосов объявил президента страны «оставившим свой пост
El Nacional, за решение объявить президента страны отсутствующим на посту проголосовало большинство депутатов парламента Венесуэлы — 106 человек. Проправительственные депутаты отказались принять участие в этом голосовании и покинули зал заседаний.
из-за неисполнения им своих обязанностей».
Голосующие парламентарии ссылались на 233 статью Конституции Венесуэлы, которая позволяет назначить новые выборы главы государства, в случае признания его отсутствующим на посту и не выполняющим обязанности президента. Примечательно, что по основному закону страны, процедура импичмента главы государства невозможна. Так что принятая парламентом резолюция не имеет никакой силы.
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