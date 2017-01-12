СМИ узнали имя автора доклада о компромате на Трампа

Журналисты узнали имя бывшего британского разведчика, подготовившего доклад о том, что российские власти якобы собрали компромат на Дональда Трампа.пишет The Wall Street Journal.
Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что якобы российские власти собирали компромат на избранного президента Трампа. Об этом, в частности, сообщил телеканал CNN, а сам анонимный доклад появился на ресурсе BuzzFeed.
РИА Новости.
В Кремле слухи о сборе компромата на Трампа назвали «уткой», направленной на ухудшение отношений между двумя странами.
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