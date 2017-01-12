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  • 12.01, 05:34

СМИ узнали имя автора доклада о компромате на Трампа

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СМИ узнали имя автора доклада о компромате на Трампа

СМИ узнали имя автора доклада о компромате на Трампа

Журналисты узнали имя бывшего британского разведчика, подготовившего доклад о том, что российские власти якобы собрали компромат на Дональда Трампа.

Автором нашумевшего в США доклада является некто Кристофер Стил — 52-летний экс-сотрудник британских разведслужб. В данное время он является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence, которая занимается проведением расследований и обеспечением безопасности, пишет The Wall Street Journal.

Ранее в американских СМИ появилась информация о том, что якобы российские власти собирали компромат на избранного президента Трампа. Об этом, в частности, сообщил телеканал CNN, а сам анонимный доклад появился на ресурсе BuzzFeed.

Трамп назвал сайт BuzzFeed «кучей мусора» и «очень нечестными людьми» и заявил, что видел, как публикации в СМИ «уничтожали» людей. По его словам, BuzzFeed ответит за публикацию анонимного документа с «компроматом» на него, передает РИА Новости.

В Кремле слухи о сборе компромата на Трампа назвали «уткой», направленной на ухудшение отношений между двумя странами.

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