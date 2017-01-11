Белый дом обвинил Трампа в сокрытии финансовых связей с Россией

В уходящей администрации США напомнили о возможных финансовых связях избранного президента с Россией.
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Но они отказываются это делать. Подобная секретность сеет сомнения в обществе».
По словам Эрнеста, СМИ недавно приводили цитату одного из членов семьи Трампа о том, что у его семьи и Trump Organization есть интенсивные финансовые связи с Россией, передает «Интерфакс».
В среду избранный президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию — первую с момента победы на выборах. Днем ранее с прощальной речью выступил Барак Обама.
Тем временем в Белом доме начинают паковать чемоданы. Многие сотрудники аппарата начали увольняться, сообщает РИА Новости. К 20 января, дню инаугурации, уйти в отставку должны не только Обама и его министры, но и несколько тысяч политических назначенцев и рядовых сотрудников аппарата Белого дома и министерств.
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