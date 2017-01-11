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  • 11.01, 21:59

Трамп об отношениях с РФ: либо поладим, либо нет

21 комментарий
  • Фото Reuters © 2017, Shannon Stapleton
Трамп об отношениях с РФ: либо поладим, либо нет

Трамп об отношениях с РФ: либо поладим, либо нет

Трамп об отношениях с РФ: либо поладим, либо нет
  • Фото Reuters © 2017, Shannon Stapleton

    • Республиканец на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что не исключает улучшения отношений с Россией во время своего президентства.

    Дональд Трамп заявил, что не намерен следовать примеру своей оппонентки Хиллари Клинтон, которая на посту госсекретаря пыталась «перезагрузить» отношения с Россией.

    Дональд Трамп: «Кнопки „перезагрузки“ нет. Мы либо поладим, либо нет. Оба варианта возможны».

    Он также прокомментировал решение Барака Обамы ввести санкции против России по обвинению в причастности к кибертакам в период президентских выборов. Как признался Трамп, он не считает, что его предшественник зашел слишком далеко, но за взломами могла стоять не Россия, а «кто-то другой». При этом, по его мнению, нападения на серверы совершили хакеры из России.

    Дональд Трамп: «Она (Россия — ред.) не должна была этого делать, она не будет больше это делать. Россия будет намного больше уважать нашу страну, когда я буду президентом».

    Избранный президент США заявил, что поручил разведке подготовить в течение трех месяцев расширенный доклад о хакерских атаках на США и мерах противодействия.

    Дональд Трамп: «В течение 90 дней представители разведки должны предоставить мне расширенный доклад о кибератаках… Доклад должен содержать предложения по защите от хакерских атак… Как мы сможем остановить это новое явление».

    Напомним, ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во «вмешательстве в американские выборы». Никаких доказательств спецслужбы не предоставили, сославшись на секретность сведений. Притом, как следовало из документов, выводы были основаны, в частности, на записях в соцсетях и репортажах российских СМИ.

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