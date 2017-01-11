Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 11.01, 22:00

Жильцам пострадавшей от взрыва многоэтажки в Саратове потребовалась помощь психологов

комментировать
Жильцам пострадавшей от взрыва многоэтажки в Саратове потребовалась помощь психологов

Жильцам пострадавшей от взрыва многоэтажки в Саратове потребовалась помощь психологов

Жильцам пострадавшей от взрыва многоэтажки в Саратове потребовалась помощь психологов

Психологи оказали помощь 34 жильцам многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где сегодня произошел взрыв.

Напомним, взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел сегодня в одной из квартир шестиэтажного дома. По данным администрации города, были эвакуированы 16 жильцов, в том числе четыре ребенка. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.

Как передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС, «на месте психологами МЧС информационная и экстренная психологическая помощь оказана 34 жильцам дома».

В ведомстве уточнили, что девять пострадавших размещены в трех лечебных учреждениях Саратова — седьмой, третьей и шестой городских больницах. Отмечается, что во всех стационарах организована работа сотрудников медицинской и психологической служб главного управления МЧС России по Саратовской области.

Следственные органы СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ЧП в жилом шестиэтажном доме по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru