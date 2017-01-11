Жильцам пострадавшей от взрыва многоэтажки в Саратове потребовалась помощь психологов

Психологи оказали помощь 34 жильцам многоэтажного дома в Ленинском районе Саратова, где сегодня произошел взрыв.взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел сегодня в одной из квартир шестиэтажного дома. По данным администрации города, были эвакуированы 16 жильцов, в том числе четыре ребенка. В мэрии отметили, что госпитализированы девять человек, в том числе трое детей.
Как передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС, «на месте психологами МЧС информационная и экстренная психологическая помощь оказана 34 жильцам дома».
В ведомстве уточнили, что девять пострадавших размещены в трех лечебных учреждениях Саратова — седьмой, третьей и шестой городских больницах. Отмечается, что во всех стационарах организована работа сотрудников медицинской и психологической служб главного управления МЧС России по Саратовской области.
возбудили уголовное дело по факту ЧП в жилом шестиэтажном доме по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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