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  • 11.01, 17:27
Жильцы дома в Саратове жаловались на запах за несколько дней до взрыва газа. взрывы газа, МЧС, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Жильцы дома в Саратове жаловались на запах за несколько дней до взрыва газа

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Жильцы дома в Саратове жаловались на запах за несколько дней до взрыва газа

Жильцы дома в Саратове жаловались на запах за несколько дней до взрыва газа

Жильцы дома в Саратове жаловались на запах за несколько дней до взрыва газа

    Саратовские спасатели ликвидируют последствия взрыва и пожара в многоэтажного жилом доме. Из здания эвакуировали 16 человек.

    Все жители поврежденного дома на Московском шоссе эвакуированы, а само место происшествия оцеплено. Известно, что взрыв бытового газа произошел в квартире на третьем этаже.

    Сразу после взрыва начался пожар. Огонь быстро перекинулся на соседние квартиры. Что произошло, люди поняли не сразу.

    Жительница дома: «Такой хлопок, как будто что-то уронили, и тряхнуло. А потом уже крик — ребенок вот из этой квартиры».

    Как рассказали жильцы, в 57-й квартире жила семья Денисовых, которая заселилась меньше года назад. Незадолго до взрыва они жаловались соседям: в квартире чем-то пахнет.

    Жительница дома: «Видимо, газом — потом уже вот это все бабахнуло».

    Взрыв случился в тот момент, когда глава семьи Роман зашел на кухню и включил свет. Сейчас 37-летний мужчина, получивший обширные ожоги, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его 12-летний сын Олег по счастливой случайности серьезных травм не получил. Кроме семьи Денисовых, в больнице оказались и их соседи. В основном с отравлением продуктами горения.

    Игорь Качев, начальник ГУ МЧС по Саратовской области: «Мужчина получил 90% ожогов тела. Сотрудниками МЧС были спасены 11 человек. Семь человек находятся сейчас в медучреждениях. Их жизням ничего не угрожает, они получили незначительные отравления продуктами горения».

    Из-за взрывной волны в соседних квартирах заклинило двери. Живущих в доме пенсионеров пришлось эвакуировать через окна.

    Жительница дома: «Вытащили меня через окно. Повалил едкий дым, в комнате все черное было».

    Эвакуированным жителям предложили разместиться в соседнем санатории. Некоторые остались у родственников, остальные ожидают решения, можно ли им вернуться в свои квартиры. Ответ им обещают сообщить после того, как эксперты обследуют несущие конструкции. А пока, чтобы коммуникации не замерзли, разбитые окна закрыли пленкой.

    Сергей Пилипенко, замглавы администрации Саратова: «Проводится обследование специализированной проектной организацией на предмет технического состояния основных элементов строительных конструкций: перекрытия, несущие стены, лестничный марш с площадками».

    Тем временем на месте продолжают разбирать завалы, а следственная группа изучает все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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