Жильцы дома в Саратове жаловались на запах за несколько дней до взрыва газа

Саратовские спасатели ликвидируют последствия взрыва и пожара в многоэтажного жилом доме. Из здания эвакуировали 16 человек.произошел в квартире на третьем этаже.
Сразу после взрыва начался пожар. Огонь быстро перекинулся на соседние квартиры. Что произошло, люди поняли не сразу.
Жительница дома: «Такой хлопок, как будто что-то уронили, и тряхнуло. А потом уже крик — ребенок вот из этой квартиры».
Как рассказали жильцы, в 57-й квартире жила семья Денисовых, которая заселилась меньше года назад. Незадолго до взрыва они жаловались соседям: в квартире чем-то пахнет.
Жительница дома: «Видимо, газом — потом уже вот это все бабахнуло».
Взрыв случился в тот момент, когда глава семьи Роман зашел на кухню и включил свет. Сейчас 37-летний мужчина, получивший обширные ожоги, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его 12-летний сын Олег по счастливой случайности серьезных травм не получил. Кроме семьи Денисовых, в больнице оказались и их соседи. В основном с отравлением продуктами горения.
Игорь Качев, начальник ГУ МЧС по Саратовской области: «Мужчина получил 90% ожогов тела. Сотрудниками МЧС были спасены 11 человек. Семь человек находятся сейчас в медучреждениях. Их жизням ничего не угрожает, они получили незначительные отравления продуктами горения».
Из-за взрывной волны в соседних квартирах заклинило двери. Живущих в доме пенсионеров пришлось эвакуировать через окна.
Жительница дома: «Вытащили меня через окно. Повалил едкий дым, в комнате все черное было».
Эвакуированным жителям предложили разместиться в соседнем санатории. Некоторые остались у родственников, остальные ожидают решения, можно ли им вернуться в свои квартиры. Ответ им обещают сообщить после того, как эксперты обследуют несущие конструкции. А пока, чтобы коммуникации не замерзли, разбитые окна закрыли пленкой.
Сергей Пилипенко, замглавы администрации Саратова: «Проводится обследование специализированной проектной организацией на предмет технического состояния основных элементов строительных конструкций: перекрытия, несущие стены, лестничный марш с площадками».
Тем временем на месте продолжают разбирать завалы, а следственная группа изучает все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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