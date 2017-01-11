Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 11

Следственные органы СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ЧП в жилом шестиэтажном доме по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».ТАСС со ссылкой на источник. Ранее поступала информация о 10 раненых. Среди госпитализированных в результате ЧП оказались также трое детей.
Источник: «В результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали 11 человек, девять из них находятся в больницах, включая троих детей. Состояние одного человека оценивается как тяжелое».
Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. В тот момент глава семьи Денисовых находился на кухне. Мужчина получил множественные ожоги, он находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.
Напомним, ЧП произошло сегодня днем. На месте продолжаются разборы завалов, а специалисты проверяют конструкции здания на устойчивость. Все жильцы были эвакуированы. Для них был открыт пункт временного размещения.
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