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  • 11.01, 18:57

Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 11

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  • Фото РИА Новости
Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 11

Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 11

Число пострадавших при взрыве газа в Саратове возросло до 11
  • Фото РИА Новости

    • Следственные органы СК РФ по Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ЧП в жилом шестиэтажном доме по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

    В региональном центре медицины катастроф заявили, что число пострадавших при взрыве газа в жилом доме возросло до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Ранее поступала информация о 10 раненых. Среди госпитализированных в результате ЧП оказались также трое детей.

    Источник: «В результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали 11 человек, девять из них находятся в больницах, включая троих детей. Состояние одного человека оценивается как тяжелое».

    Взрыв прогремел в квартире на третьем этаже. В тот момент глава семьи Денисовых находился на кухне. Мужчина получил множественные ожоги, он находится в тяжелом состоянии. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

    Следственный комитет: «Ход и расследование уголовного дела находятся на контроле у руководства следственного управления СК России по Саратовской области».

    Напомним, ЧП произошло сегодня днем. На месте продолжаются разборы завалов, а специалисты проверяют конструкции здания на устойчивость. Все жильцы были эвакуированы. Для них был открыт пункт временного размещения.

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