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  • 11.01, 20:29
В Саратове жильцов поврежденного при взрыве газа дома пустили в квартиры. взрывы газа, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Саратове жильцов поврежденного при взрыве газа дома пустили в квартиры

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В Саратове жильцов поврежденного при взрыве газа дома пустили в квартиры

В Саратове жильцов поврежденного при взрыве газа дома пустили в квартиры

В Саратове жильцов поврежденного при взрыве газа дома пустили в квартиры

    Им позволили забрать документы и самые необходимые вещи из дома. После этого жильцам пришлось вновь покинуть свои квартиры.

    Вечером жителей дома на Московском шоссе в Саратове наконец пустили в их квартиры. Но ненадолго — лишь затем, чтобы забрать документы и самые необходимые вещи. Власти обещают завершить обследование поврежденного дома в ближайшие часы. Как ожидается, в течение суток возобновят подачу воды и тепла. Вскоре после этого жители смогут вернуться домой.

    Валерий Сараев, глава муниципального образования: «Будем проводить ремонт и квартир и подъездов, чтоб привести в нормальное состояние».

    Сараев заявил, что в доме нет серьезных разрушений, угрожающих устойчивости здания. Он заверил жильцов, что будут проводиться восстановительные работы.

    ЧП на окраине Саратова случилось около полудня по местному времени на третьем этаже. После этого в здании вспыхнул пожар, ликвидировать который удалось только спустя час. Всех жильцов в срочном порядке эвакуировали.

    Как говорят специалисты, спасло от значительных разрушений дом то, что он кирпичный, а не панельный. В результате случившегося пострадали более 10 человек, в том числе трое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

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