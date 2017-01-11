В Саратове жильцов поврежденного при взрыве газа дома пустили в квартиры

Им позволили забрать документы и самые необходимые вещи из дома. После этого жильцам пришлось вновь покинуть свои квартиры.
Валерий Сараев, глава муниципального образования: «Будем проводить ремонт и квартир и подъездов, чтоб привести в нормальное состояние».
Сараев заявил, что в доме нет серьезных разрушений, угрожающих устойчивости здания. Он заверил жильцов, что будут проводиться восстановительные работы.
ЧП на окраине Саратова случилось около полудня по местному времени на третьем этаже. После этого в здании вспыхнул пожар, ликвидировать который удалось только спустя час. Всех жильцов в срочном порядке эвакуировали.
Как говорят специалисты, спасло от значительных разрушений дом то, что он кирпичный, а не панельный. В результате случившегося пострадали более 10 человек, в том числе трое детей. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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