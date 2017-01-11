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  • 11.01, 21:59
Передача Исаакиевского собора церкви расколола Петербург на два лагеря. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Передача Исаакиевского собора церкви расколола Петербург на два лагеря

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Передача Исаакиевского собора церкви расколола Петербург на два лагеря

Передача Исаакиевского собора церкви расколола Петербург на два лагеря

    Как отреагировали в Северной столице на решение Смольного отдать Исаакиевский собор в ведение метрополии?

    Мнения за и против выслушал корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.

    Даже леса, закрывающие крест над центральным куполом, сегодня не мешают Исаакиевскому собору выглядеть величественно. Как всегда, как подобает храму со статусом кафедрального. Фигуры ангелов и апостолов всё так же невозмутимо взирают на мирскую суету.

    Туристы на колоннаде беззаботно осматривают город с одной из лучших видовых точек, фотографируются и не особо задумываются, кто распоряжается собором: музейная администрация или церковные иерархи. Только бы по воле сановников или чиновников не ограничивали возможность посещать этот храм-достопримечательность.

    Посетительница Исаакиевского собора    : «Я бы оставила всё, как есть. То есть церкви отдавать в какие-то крупные праздники там служить. У людей Исаакиевский собор ассоциируется, в первую очередь, с музеем».

    Пасхальная ночь 1931 года. В антирелигиозном музее в Исаакиевском соборе собравшихся при помощи маятника Фуко воспитывают: вот она наука, Земля крутится. А Бога кто видел? Никто, но чудны дела его.

    В 80-х православную общину вновь пускают в храм, в 91-м возобновляются литургии. В Рождество 2016-го прошло первое со времен революции ночное богослужение. Получился музей — заповедник гармоничного сосуществования верующих и тех, на ком креста нет. Сторонники передачи уверяют: всё так и останется.

    Вячеслав Макаров, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Исаакиевский собор как был, так и будет открыт для всех. Независимо от наций, народностей, конфессий».

    Происходящее сегодня чиновники называют выполнением федерального закона о передаче имущества религиозным организациям, принятого в 2010-м. Но и в епархии петербургских властей не все к происходящему относятся смиренно.

    Борис Вишневский    , депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко»: «Нас вводят в заблуждение, говоря, что надо исполнять закон. Мы не обязаны передавать. Они имеют право обратиться, орган власти имеет право передать или в этом отказать. Если церковь не согласна с решением об отказе, они могут его оспорить».

    Обращение РПЦ к губернатору уже было отвергнуто в 2015-м. Тогда дело едва не дошло до референдума. И сегодня это дает повод тем, кто далек от церкви, говорить о воле свыше. Из Москвы, где служители епархии добились поддержки.

    Александр Невзоров    , публицист: «Теперь сувенирчики будет продавать не музей, который на этом зарабатывал, чинился и отстегивал в бюджет, а попы. Это тоже неплохо, потому что это всего-навсего коммерческая структура, которая спекулирует на невежестве».

    Исаакиевский собор — пятый среди крупнейших соборов Европы по величине и едва ли не самая большая достопримечательность Петербурга. Ежегодно его посещают десятки тысяч туристов. Сборы от продажи билетов достигают 800 млн рублей. Правда, и содержание собора обходится недешево. На это необходимо ежегодно свыше 600 млн.

    И на эту приземленную тему всегда много обращали внимание. На протяжении всех лет существования храма, который и до революции был на балансе Императорского двора, а не в ведении церкви. Это особенно подчеркивают в администрации действующего в Исаакиевском соборе музея.

    Николай Буров, директор СПБ ГКУ «Государственный музей-памятник „Исаакиевский собор“»: «Патриотизм не на словах, а патриотизм в знании и подчас в знании через сердце. Музей всеми своими средствами пытался создать такое воздействие, такую линию восприятия: через ухо, сердце, мозг, сердце — и ответную реакцию. Только тогда мы можем говорить о патриотизме».

    Но и в стане деятелей культуры есть раскольники. Кинорежиссер Владимир Бортко (даром, что депутат Думы — коммунист) передачу Исаакиевского поддерживает.

    Владимир Бортко    , депутат Государственной думы, кинорежиссер, народный артист РФ: «Построен этот собор как храм, причем как главный храм России. Но ни в коем случае как музей. Было бы нелогично его оставить в этом качестве».

    При этом в руководстве РПЦ заверяют: они не намерены предавать музейную деятельность забвению.

    Игуменья Ксения (Чернега), руководитель юридической службы Московской патриархии: «Конечно, это очень значительное здание. Конечно, нельзя прекращать в нем музейную деятельность. Это очевидно, поскольку этот объект очень востребован туристами и паломниками».

    По канонам при устройстве полноценного храмового пространства главный вход нужно организовать с западной стороны. Тогда, наверное, больше людей станут читать надпись, сделанную еще при Монферране по фризу фасада: «Царю царствующих».

    У зодчих собора не было проблем с пониманием, по чьей воле и чей храм они возводят. Если следовать их примеру, внутренних противоречий у каждого должно стать меньше. Петербург гордится и любит свой православный собор, памятник ЮНЕСКО и знаменитый музей. А тех, кто располагает чем-то и предполагает что-то, пусть Бог рассудит.

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