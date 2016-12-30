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  • 30.12, 20:20
Исаакиевский собор вновь попал в сферу интересов РПЦ. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Исаакиевский собор вновь попал в сферу интересов РПЦ

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Исаакиевский собор вновь попал в сферу интересов РПЦ

Исаакиевский собор вновь попал в сферу интересов РПЦ

Исаакиевский собор вновь попал в сферу интересов РПЦ

    В Петербурге возобновили один из самых резонансных споров между горожанами и церковью.

    Сегодня появилась информация о передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Соответствующее решение готовят в администрации Петербурга. Как сообщили источники «Фонтанки.ру», на данный момент идет активное обсуждение этого вопроса и разработка документации.

    Якобы в известность был поставлен и директор музея «Исаакиевский собор» Николай Буров. Сам он эти данные пока не подтверждает, но и не опровергает. Вопрос о передаче храма могли решить во время визита в Петербург патриарха Кирилла.

    Новость уже возмутила общественность. Депутат Борис Вишневский напомнил, что Исаакиевский собор никогда не принадлежал церкви. Более того он считает, что РПЦ не сможет содержать один из самых популярных музеев-памятников.

    Борис Вишневский    , депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Мне представляется, что нет ни юридических, ни человеческих оснований для передачи собора. Хочу напомнить, что в стране и городе сотни, тысячи разрушающихся храмов. Пусть церковь занимается их восстановлением. Вместо того чтобы ей передали процветающее учреждение, для содержания которого нужны огромные деньги. Этих денег у церкви нет. Содержать Исаакиевский она не сможет. Главное, в этом нет ни малейшей необходимости».

    В пресс-службе петербургской митрополии в свою очередь сообщили, что не обладают информацией о каких-либо конкретных решениях.

    Напомним: в прошлом году городская епархия уже обращалась к властям с просьбой передать собор в собственность. Это вызвало резкие протесты в светских кругах. Активисты начали подготовку к референдуму. В итоге решением правительства Исаакий оставили в собственности города.

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