Губернатор Петербурга передает Исаакиевский собор РПЦ

Георгий Полтавченко подтвердил информацию о передаче
ТАСС, вопрос о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви решен, но здание полностью сохранит музейно-просветительскую функцию. При этом Полтавченко отметил, что доступ в храм будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий.
храма-памятника в ведение Русской православной церкви.
Кроме того, если собор передается РПЦ в пользование, то и дальнейшее его содержание будет осуществляться за счет церкви, подчеркнули в Смольном.
В дирекции музея-памятника «Исаакиевский собор» ранее не раз подчеркивали, что содержание одного из ярчайших символов Санкт-Петербурга, требует серьезных денег. Ежегодно на реставрацию и обслуживание Исаакия из бюджета выделяется около 650 млн рублей.
Напомним: передача Исаакиевского собора церкви увенчалась успехом лишь со второй попытки. Год назад РПЦ уже просила администрацию города передать ей храм, однако тогда Смольный на этот шаг не пошел. Накануне противники передачи Исаакиевского собора в ведение церкви предложили провести референдум по данному вопросу среди петербуржцев и поднять вопрос на заседании Законодательного собрания.
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