Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 21:28
В ЗакСе Петербурга вновь поднимут вопрос о референдуме по Исаакию. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В ЗакСе Петербурга вновь поднимут вопрос о референдуме по Исаакию

комментировать
В ЗакСе Петербурга вновь поднимут вопрос о референдуме по Исаакию

В ЗакСе Петербурга вновь поднимут вопрос о референдуме по Исаакию

В ЗакСе Петербурга вновь поднимут вопрос о референдуме по Исаакию

    На новость о передаче РПЦ Исаакиевского собора отреагировали давние противники этой идеи из числа городских депутатов.

    В Петербурге вновь могут инициировать проведение референдума против возвращения Исаакиевского собора Русской православной церкви. Председатель комиссии по культуре ЗакСа Максим Резник заявил об этом сегодня. В ближайшее время депутат собирается направить в горизбирком документы о проведении открытого голосования среди горожан.

    Максим Резник считает сегодняшнюю информацию о переводе Исаакия в ведение РПЦ в декабре 2017 года небезосновательной. Он уже направил письмо губернатору Георгию Полтавченко с предложением обсудить резонансный вопрос в стенах городского парламента.

    На сайте правительства РФ подобной информации нет. Не подтверждает это и петербургская митрополия. Ее официальный представитель уверяет: никаких дополнительных заявок по Исаакиевскому собору в последнее время они не подавали. Но и от своих намерений отказываться не собираются.

    Между тем в Интернете по-прежнему набирает обороты петиция против возвращения памятника федерального значения. На данный момент под ней подписались около 90 тысяч человек. Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николай Буров возможную передачу памятника пока не прокомментировал.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru