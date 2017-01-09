В ЗакСе Петербурга вновь поднимут вопрос о референдуме по Исаакию

На новость о передаче РПЦ Исаакиевского собора отреагировали давние противники этой идеи из числа городских депутатов.
Максим Резник считает сегодняшнюю информацию о переводе Исаакия в ведение РПЦ в декабре 2017 года небезосновательной. Он уже направил письмо губернатору Георгию Полтавченко с предложением обсудить резонансный вопрос в стенах городского парламента.
На сайте правительства РФ подобной информации нет. Не подтверждает это и петербургская митрополия. Ее официальный представитель уверяет: никаких дополнительных заявок по Исаакиевскому собору в последнее время они не подавали. Но и от своих намерений отказываться не собираются.
Между тем в Интернете по-прежнему набирает обороты петиция против возвращения памятника федерального значения. На данный момент под ней подписались около 90 тысяч человек. Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николай Буров возможную передачу памятника пока не прокомментировал.
Комментарии