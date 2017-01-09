Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.01, 18:26
СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге передают РПЦ. РПЦ, Санкт-Петербург, Смольный, выставки и музеи, памятники, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге передают РПЦ

комментировать
СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге передают РПЦ

СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге передают РПЦ

СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге передают РПЦ

    Сразу несколько информагентств сообщают, что крупнейший музей-памятник Северной столицы могут отдать в ведение церкви.

    Исаакиевский собор все-таки может перейти в ведение Русской православной церкви. По данным сразу нескольких информационных агентств, соответствующий документ якобы уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако на сайте правительства подобной информации еще нет.

    Сегодня руководитель комиссии по культуре городского парламента Максим Резник направил письмо губернатору с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Парламентарий также предлагает Георгию Полтавченко обсудить резонансный вопрос в стенах Законодательного собрания.

    Депутат удивлен тому, что вновь вернулись к возможной передаче Исаакиевского собора духовенству. Ведь два года назад петербургские власти однозначно отказали РПЦ.

    Максим Резник    , депутат Законодательного собрания: «С моей точки зрения, это решение, которое опять будет раскалывать общество. Сегодняшнее совместное использование многие годы ни у кого не вызывало вопросов. В том числе и у предыдущего владыки — митрополита Петербургского и Ладожского Владимира. И я вообще не вижу оснований для постановки этого вопроса. Тем более в таком контексте, что мы будем пользоваться собором и получать доход, а город будет содержать, то есть мы с вами, налогоплательщики».

    Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николай Буров возможную передачу пока никак не прокомментировал. Напомним, что год назад Русская православная церковь вернула себе Смольный собор.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru