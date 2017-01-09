СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге передают РПЦ

Сразу несколько информагентств сообщают, что крупнейший
информационных агентств, соответствующий документ якобы уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако на сайте правительства подобной информации еще нет.
музей-памятник Северной столицы могут отдать в ведение церкви.
Сегодня руководитель комиссии по культуре городского парламента Максим Резник направил письмо губернатору с просьбой подтвердить или опровергнуть данную информацию. Парламентарий также предлагает Георгию Полтавченко обсудить резонансный вопрос в стенах Законодательного собрания.
Депутат удивлен тому, что вновь вернулись к возможной передаче Исаакиевского собора духовенству. Ведь два года назад петербургские власти однозначно отказали РПЦ.
Максим Резник, депутат Законодательного собрания: «С моей точки зрения, это решение, которое опять будет раскалывать общество. Сегодняшнее совместное использование многие годы ни у кого не вызывало вопросов. В том числе и у предыдущего владыки — митрополита Петербургского и Ладожского Владимира. И я вообще не вижу оснований для постановки этого вопроса. Тем более в таком контексте, что мы будем пользоваться собором и получать доход, а город будет содержать, то есть мы с вами, налогоплательщики».
Директор музейного комплекса «Исаакиевский собор» Николай Буров возможную передачу пока никак не прокомментировал. Напомним, что год назад Русская православная церковь вернула себе Смольный собор.
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