Экс-глава ФСБ прокомментировал слухи о сборе компромата на Трампа

Бывший руководитель ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалёв заявил об отсутствии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа.Интерфакс».
Николай Ковалёв: «Такой практики — я могу сослаться на свой опыт работы — у нас в России нет».
Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила: американские спецслужбы передали избранному президенту США Дональду Трампу информацию о том, что Россия якобы имеет компромат на него.
По данным телеканала, этот документ был представлен и действующему главе Белого дома Бараку Обаме. Сообщается, что данные о компрометирующей информации содержались в приложении из двух страниц к основному докладу спецслужб США о хакерских атаках, и некие российские агенты якобы имеют сведения о финансах и личной жизни Трампа, которые могут дискредитировать политика.
написал в Twitter: ложные новости — это политическая охота на ведьм. А портал WikiLeaks заявил, что информация о том, что Россия якобы собирает компромат на Трампа, недостоверна.
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