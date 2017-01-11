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  • 11.01, 11:23

Экс-глава ФСБ прокомментировал слухи о сборе компромата на Трампа

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Экс-глава ФСБ прокомментировал слухи о сборе компромата на Трампа

<nobr>Экс-глава</nobr> ФСБ прокомментировал слухи о сборе компромата на Трампа

Бывший руководитель ФСБ, депутат Госдумы Николай Ковалёв заявил об отсутствии у России компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

По словам Ковалёва, вряд ли кому может быть интересно собирать компромат на человека, «который приехал и занимался проведением конкурса красоты», передает «Интерфакс».

Николай Ковалёв: «Такой практики — я могу сослаться на свой опыт работы — у нас в России нет».

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на свои источники сообщила: американские спецслужбы передали избранному президенту США Дональду Трампу информацию о том, что Россия якобы имеет компромат на него.

По данным телеканала, этот документ был представлен и действующему главе Белого дома Бараку Обаме. Сообщается, что данные о компрометирующей информации содержались в приложении из двух страниц к основному докладу спецслужб США о хакерских атаках, и некие российские агенты якобы имеют сведения о финансах и личной жизни Трампа, которые могут дискредитировать политика.

В основу отчета легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, работу которого коллеги из спецслужб США считают заслуживающей доверия. Впрочем, как обычно, никаких доказательств не приводится. Сам Трамп после появления сообщений CNN написал в Twitter: ложные новости — это политическая охота на ведьм. А портал WikiLeaks заявил, что информация о том, что Россия якобы собирает компромат на Трампа, недостоверна.

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