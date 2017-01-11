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  • 11.01, 08:20
Прощальная речь Обамы: Россия и Китай не сравнятся по влиянию с США. Китай, МИД РФ, Обама Барак, санкции. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Прощальная речь Обамы: Россия и Китай не сравнятся по влиянию с США

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Прощальная речь Обамы: Россия и Китай не сравнятся по влиянию с США

Прощальная речь Обамы: Россия и Китай не сравнятся по влиянию с США

Прощальная речь Обамы: Россия и Китай не сравнятся по влиянию с США
  • Фото Associated Press © 2017, Charles Rex Arbogast

    • В своей прощальной речи, с которой президент США Барак Обама выступил в Чикаго, он заявил, что «Москва и Пекин не сравнятся по влиянию с Вашингтоном», если только американцы и в дальнейшем не отступятся от своих традиционных ценностей.

    Завершающий свою деятельность на посту президента США Барак Обама обратился к нации. Выступление состоялось в Чикаго. Обама призвал американцев к бдительности, заявил, что «демократия находится под угрозой» и призвал их «восстанавливать демократические институты».

    Значительную часть своей прощальной речи Барак Обама посвятил борьбе с международным терроризмом, подчеркнув, что «именно США уничтожили десятки тысяч боевиков». Говоря о международной политике, по традиции, американский президент упомянул и о России, только в этот раз Обама вспомнил и Китай.

    Барак Обама, президент США: «Наши соперники, такие как Россия или Китай, не смогут сравниться с нами по влиянию в мире, пока мы не отступимся от того, за что выступаем, и не сдадимся какой-нибудь большой стране, запугивающей маленьких соседей. Призываю сограждан „быть бдительными, но не поддаваться страху“ перед лицом внешних вызовов».

    В этом выступлении Обама несколько раз повторил, что США «всегда остаются в рамках закона», даже когда не могут отказаться от действий по «распространению демократии» на территории других стран. При этом американский президент не стал уточнять, что он имел ввиду: внутренние законы США соблюдаются или же международные.

    Ранее в Белом доме сообщили, что Обама пока не видел и не читал законопроект сенаторов о новых антироссийских санкциях, вынесенный на обсуждение Конгресса США.

    Напомним, полномочия действующего президента США и его команды истекают 20 января, в день вступления в должность 45-го президента страны Дональда Трампа.

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