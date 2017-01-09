Захарова: «русские хакеры» взломали мозг Обаме

Мария Захарова с иронией прокомментировала доклад американской разведки о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.
Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах».Опубликовано Марией Захаровой 9 января 2017 г.
разведслужбы США обнародовали доклад о том, что «российские хакеры» якобы вмешались в президентские выборы. Никаких доказательств этим обвинения приведено не было. Также спецслужбы признали, что «российское вмешательство» никак не повлияло на исход голосования.
Доклад американских разведслужб уже прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков сравнил подозрения США с «охотой на ведьм», отметив, что обвинения сформулированы на любительском, эмоциональном уровне.
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