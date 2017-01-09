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  • 09.01, 16:55

Захарова: «русские хакеры» взломали мозг Обаме

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Захарова: «русские хакеры» взломали мозг Обаме

Захарова: «русские хакеры» взломали мозг Обаме

Мария Захарова с иронией прокомментировала доклад американской разведки о «российском вмешательстве» в президентские выборы в США.

По словам официального представителя МИД РФ, если «российские хакеры» что-то и взломали, то это «мозг Обаме» и сам доклад американские спецслужб.

Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах».

Опубликовано Марией Захаровой 9 января 2017 г.

Напомним, ранее разведслужбы США обнародовали доклад о том, что «российские хакеры» якобы вмешались в президентские выборы. Никаких доказательств этим обвинения приведено не было. Также спецслужбы признали, что «российское вмешательство» никак не повлияло на исход голосования.

Доклад американских разведслужб уже прокомментировали в Кремле. Дмитрий Песков сравнил подозрения США с «охотой на ведьм», отметив, что обвинения сформулированы на любительском, эмоциональном уровне.

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