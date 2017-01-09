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  • 09.01, 06:18

В Иркутске возросло число жертв отравления ядовитым «Боярышником»

2 комментария

В Иркутске возросло число жертв отравления ядовитым «Боярышником»

В Иркутске возросло число жертв отравления ядовитым «Боярышником»

В течение новогодних праздников в больницах Иркутска умерли еще двое людей, отравившихся в декабре метанолом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава Иркутской области, еще два человека скончались во время новогодних праздников от отравления метиловым спиртом. Пострадавшие проходили лечение в больницах города, но спасти их жизни врачи не смогли. Число жертв отравления метанолом в Иркутской области возросло до 78 человек.

В настоящее время в больницах Иркутска остаются еще трое пострадавших от отравления метиловым спиртом. В Минздраве Иркутской области также сообщили, что в течение новогодних каникул новых случаев отравления ядовитой жидкостью не было зафиксировано.

Напомним, массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска во второй половине декабря. Пострадавшие с признаками отравления стали поступать в больницы города с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн „Боярышник“». Позже выяснилось, что на этикетке было указано, что препарат содержит этиловый спирт, хотя на самом деле препарат содержал ядовитый метанол. Зафиксировано более 120 случаев отравления, 78 человек скончались. В рамках расследования уголовного дела задержаны более 20 человек.

Введенный в связи с происшествием режим ЧС был снят 31 декабря, однако региональные власти в течение всех праздничных дней продолжали мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции.

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