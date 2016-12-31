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  • 31.12, 20:37

В Иркутске на новогодние праздники введен режим повышенной готовности всех служб

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В Иркутске на новогодние праздники введен режим повышенной готовности всех служб

В Иркутске на новогодние праздники введен режим повышенной готовности всех служб

В Иркутске снят режим чрезвычайной ситуации, который был введен 19 декабря в связи с массовым отравлением жителей города спиртосодержащей жидкостью «Боярышник».

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэрии, режим ЧС отменен с сегодняшнего дня.

Из сообщения мэрии: «Все службы города будут находиться в режиме повышенной готовности все рождественские праздники, до 9 января».

На период новогодних и рождественских праздников в регионе вводится режим повышенной готовности, в рамках действия которого будут продолжены мероприятия, направленные на исключение продажи суррогатной спиртосодержащей продукции.

Массовое отравление произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость — парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн „Боярышник“».

Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт. По данным регионального Минздрава, общее число отравившихся — 123, из них 76 человек скончались.

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