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  • 08.01, 19:41

Ранивший бойцов Росгвардии стрелок-самоубийца был пьян и стрелял из чужого оружия

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Ранивший бойцов Росгвардии <nobr>стрелок-самоубийца</nobr> был пьян и стрелял из чужого оружия

Ранивший бойцов Росгвардии стрелок-самоубийца был пьян и стрелял из чужого оружия

Ранивший бойцов Росгвардии <nobr>стрелок-самоубийца</nobr> был пьян и стрелял из чужого оружия
  • Фото: soligorsk_auto /vk.com

    • Мужчина, убивший соседа и ранивший двух сотрудников Росгвардии, во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял из чужого оружия.

    По информации пресс-службы столичного главка СКР, подозреваемый в убийстве на юго-востоке Москвы находился под воздействием алкоголя. Причем оружие, из которого стрелял подозреваемый, ему не принадлежало. В связи с чем по данному факту в рамках расследования возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

    В настоящий момент следователи выясняют мотивы действий стрелка.

    По версии следствия, мужчина в камуфляже и черной маске во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан убил из ружья соседа. Тело обнаружил прохожий, он позвонил в полицию. По указанному адресу были направлены два экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Москве. На пересечении улицы Окской и Федора Полетаева сотрудники Росгвардии заметили мужчину с ружьем на плече. При виде патрульной машины 26-летний мужчина открыл стрельбу, в результате чего двое сотрудников Росгвардии получили ранения. После этого мужчина покончил с собой.

    Ранее сообщалось, что застрелившийся мужчина стоял на учете у психиатра.

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