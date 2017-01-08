Ранивший бойцов Росгвардии стрелок-самоубийца был пьян и стрелял из чужого оружия

Мужчина, убивший соседа и ранивший двух сотрудников Росгвардии, во время совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения и стрелял из чужого оружия.
В настоящий момент следователи выясняют мотивы действий стрелка.
По версии следствия, мужчина в камуфляже и черной маске во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан убил из ружья соседа. Тело обнаружил прохожий, он позвонил в полицию. По указанному адресу были направлены два экипажа группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии по Москве. На пересечении улицы Окской и Федора Полетаева сотрудники Росгвардии заметили мужчину с ружьем на плече. При виде патрульной машины 26-летний мужчина открыл стрельбу, в результате чего двое сотрудников Росгвардии получили ранения. После этого мужчина покончил с собой.
Ранее сообщалось, что застрелившийся мужчина стоял на учете у психиатра.
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