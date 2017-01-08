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  • 08.01, 12:06

Стрелок с юго-запада Москвы ранил двух полицейских

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Стрелок с юго-запада Москвы ранил двух полицейских

Стрелок с <nobr>юго-запада</nobr> Москвы ранил двух полицейских

Убивший соседа на юго-западе Москвы стрелок при задержании ранил полицейских и покончил с собой.

В Следственном комитете сообщили, что расследуют обстоятельства утренней стрельбы на юго-востоке столицы.

По версии следствия, мужчина в камуфляже и черной маске во дворе одного из жилых домов на улице Васильцовский Стан убил из ружья соседа. Тело обнаружил прохожий, он вызвал полицию. 26-летнего стрелка удалось блокировать на соседней улице, мужчина оказал сопротивление и открыл огонь по полицейским. После чего покончил с собой.

Ранее в МВД сообщалось, что, отстреливаясь от полиции, киллер попал одному из оперативников в бронежилет. Следователи заявляют, что после инцидента в больнице оказались двое оперативников.

СК РФ: «Сотрудники полиции приняли меры к задержанию возможного подозреваемого, который оказал им сопротивление и произвел выстрелы по наряду вневедомственной охраны. После чего подозреваемый покончил жизнь самоубийством. В результате два сотрудника получили ранения. В настоящее время они доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь».

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства преступления. Возбуждено уголовное дело.

Сообщалось также, что правоохранители установили личность стрелка, он состоял на учете у психиатра.

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