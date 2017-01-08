Застрелившийся в Москве киллер стоял на учете у психиатра

Полицейские установили личность человека в камуфляже и черной маске, который этим утром убил соседа, потом стрелял в полицию, в итоге покончил с собой.ТАСС источник в полиции, полицейские установили, что стрелок с улицы Васильцовский Стан стоял на учете у психиатра. Сейчас правоохранительные органы выясняют, откуда у него взялось ружье.
Этим утром неизвестный в комуфляже и черной маске застрелил из охотничьего ружья мужчину на улице на юго-востоке Москвы. Выяснилось, что киллер и жертва жили в одном доме по улице Васильцовский Стан. Личность погибшего установлена, его звали Сергей Остапенко.
Полицейские блокировали стрелка недалеко от места ЧП — на улице Фёдора Полетаева. Киллер оказал сопротивление полиции. Он стрелял и попал одному из стражей правопорядка в бронежилет.
МВД РФ по Москве: «В ходе поисков злоумышленник был обнаружен и блокирован сотрудниками полиции. Через некоторое время он застрелился».
В результате инцидента пострадавших среди гражданского населения и оперативников нет. Получивший пулю полицейский в бронежилете отделался гематомой, сообщили в полиции.
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