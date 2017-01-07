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  • 07.01, 19:25
Патриарх Кирилл в Рождество посетил пациентов больницы святителя Алексия. больницы, патриарх, Рождество, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Патриарх Кирилл в Рождество посетил пациентов больницы святителя Алексия

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Патриарх Кирилл в Рождество посетил пациентов больницы святителя Алексия

Патриарх Кирилл в Рождество посетил пациентов больницы святителя Алексия

Патриарх Кирилл в Рождество посетил пациентов больницы святителя Алексия

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Центральную клиническую больницу святителя Алексия, где поздравил пациентов с Рождеством и подарил им подарки.

    В этой больнице бесплатно лечатся не только москвичи, но и жители других регионов. В основном это тяжелобольные люди, многим нужен постоянный уход.

    Предстоятель зашел в палаты, чтобы сказать слова поддержки тем, кому сегодня она особенно нужна. Эта клиника — единственная в стране, которая полностью передана церкви, и городские власти ее не финансируют.

    Патриарх Кирилл: «Люди, получающие здесь медицинскую помощь, довольны, особенно пожилые, они чувствуют себя в родной среде».

    Патриарх передал лечебному заведению портативный автоклав и подарил пациентам иконы и шоколадки. Храму при больнице патриарх подарил изображение вифлеемского вертепа, сделанное из перламутра.

    Ранее сегодня, поздравляя православных с Рождеством, патриарх Кирилл отметил, что в жизни нашей страны было и остается немало трудностей, но они временные, а потому не страшны. Верующие обладают силой преодолевать любые испытания, подчеркнул патриарх.

    Патриарх Кирилл: «Сегодня, когда мы празднуем Рождество Господа Иисуса, хотел бы обратиться ко всем вам с вдохновенными словами, которые некогда произнес апостол Павел. Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Будем снисходительны к слабостям и немощам друг друга, будем терпимее и добрее к ближним, подарим друг другу больше радости и любви, выйдем из пространства реальности в виртуальный, живой, настоящий мир, открывая богатство нашего сердца людям, действительно нуждающимся во внимании и заботе».

    Торжественные литургии проходят сегодня в храмах по всей России и не только. Появление на свет младенца Иисуса сегодня славят на разных языках в десятках стран мира. Рождество встретили православные в Грузии, Сербии, в монастырях Афона и на святой земле в Вифлееме, где, по преданию, и родился Христос.

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