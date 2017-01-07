#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Стройка
Стройка 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 07.01, 11:50
Пышные рождественские торжества прошли в православных храмах по всему миру. Грузия, Египет, Израиль, Рождество, православие, торжества и праздники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Пышные рождественские торжества прошли в православных храмах по всему миру

комментировать

Пышные рождественские торжества прошли в православных храмах по всему миру

Пышные рождественские торжества прошли в православных храмах по всему миру

    Православное Рождество сегодня отмечают не только в России. Торжества прошли в храмах Грузинской, Иерусалимской и Коптской церквей, а также на Афоне.

    Со всех концов света приехали верующие в Вифлеем. Рождественские праздники для города — самое оживленное время. С начала года его посетили уже 150 тысяч туристов. За сутки до богослужения люди начали собираться у Базилики Рождества. Это один из главных христианских храмов, построенный на месте, где, по преданию, появился на свет младенец Иисус. Божественную литургию возглавил Патриарх Иерусалима Феофил III.

    При чрезвычайных мерах безопасности отмечали Рождество в Египте. Главное богослужение в Каире совершили всего в нескольких десятках метров от церкви, где месяц назад произошел теракт. На литургии присутствовал президент Египта.

    Пышные торжества проходят сегодня и в храмах Грузии. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II поздравил всех с праздником и провел службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.

    Новости по теме

    Новый год и Рождество

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru