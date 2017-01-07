Пышные рождественские торжества прошли в православных храмах по всему миру

Православное Рождество сегодня отмечают не только в России. Торжества прошли в храмах Грузинской, Иерусалимской и Коптской церквей, а также на Афоне.
При чрезвычайных мерах безопасности отмечали Рождество в Египте. Главное богослужение в Каире совершили всего в нескольких десятках метров от церкви, где месяц назад произошел теракт. На литургии присутствовал президент Египта.
Пышные торжества проходят сегодня и в храмах Грузии. Католикос-патриарх всея Грузии Илия II поздравил всех с праздником и провел службу в кафедральном соборе Пресвятой Троицы.
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