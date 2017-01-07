Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Рождества Христова

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании праздничного ночного богослужения в храме Христа Спасителя поздравил верующих с наступившим праздником Рождества Христова и пожелал им всегда «чувствовать в сердце Божественное присутствие».
По его словам, для того, «чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву». Патриарх отметил, что в Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога, передает «Интерфакс».
провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. На службе присутствовал глава правительства Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин встретил Рождество в одном из храмов Новгородской области.
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