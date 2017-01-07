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  • 07.01, 04:15
Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Рождества Христова. Путин, Рождество, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Рождества Христова

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Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Рождества Христова

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Рождества Христова

Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Рождества Христова

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании праздничного ночного богослужения в храме Христа Спасителя поздравил верующих с наступившим праздником Рождества Христова и пожелал им всегда «чувствовать в сердце Божественное присутствие».

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: «От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. В этот день особенно верующие в сердце чувствуют Божественное присутствие».

    По его словам, для того, «чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву». Патриарх отметил, что в Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога, передает «Интерфакс».

    Патриарх Кирилл провел рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. На службе присутствовал глава правительства Дмитрий Медведев. Президент Владимир Путин встретил Рождество в одном из храмов Новгородской области.

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