Уголовное дело возбуждено после гибели трех человек при пожаре в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих человек при пожаре в административном здании на
пожар произошел сегодня рано утром в двухэтажной гостинице-ресторане на Ярославском шоссе. Пострадали девять человек, СК сообщал о гибели 40-летнего мужчины. Позже источник в экстренных службах столицы сообщил, что число погибших увеличилось до трех человек.
северо-востоке столицы.
Как сообщили в СУ СК России по Москве, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
Ведомство также подтвердило, что, по предварительным данным, спасатели обнаружили тела троих человек. Из помещения были эвакуированы девять человек, трое из них госпитализированы, шестерым оказана медицинская помощь на месте.
возможных версий возникновения пожара рассматриваются неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, а также неисправность электрооборудования.
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