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  • 07.01, 14:52

На месте пожара в московской гостинице найдены еще два тела

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На месте пожара в московской гостинице найдены еще два тела

На месте пожара в московской гостинице найдены еще два тела

На месте пожара в московской гостинице найдены еще два тела

Тела еще двоих человек обнаружены на месте пожара в гостинице на северо-востоке Москвы.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, личности погибших устанавливаются. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.

Пожар в гостинице-ресторане на Ярославском шоссе произошел сегодня утром. Площадь возгорания составила 700 кв. метров. На борьбу с огнем у пожарных ушло более двух с половиной часов.

В качестве возможных версий возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, а также неисправность электрооборудования.

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