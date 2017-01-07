На месте пожара в московской гостинице найдены еще два тела

Тела еще двоих человек обнаружены на месте пожара в гостинице на
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, личности погибших устанавливаются. Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.
северо-востоке Москвы.
Пожар в гостинице-ресторане на Ярославском шоссе произошел сегодня утром. Площадь возгорания составила 700 кв. метров. На борьбу с огнем у пожарных ушло более двух с половиной часов.
возможных версий возникновения пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, а также неисправность электрооборудования.
Комментарии