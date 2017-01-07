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  • 07.01, 10:19

Названы возможные причины пожара в гостинице на северо-востоке Москвы

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Названы возможные причины пожара в гостинице на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы

Названы возможные причины пожара в гостинице на северо-востоке Москвы

Названы возможные причины пожара в гостинице на <nobr>северо-востоке</nobr> Москвы
  • Фото: Chess Video +

    • На северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в гостинице-ресторане, в результате которого один человек погиб и девять пострадали.

    В качестве причин пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание либо неисправность электрооборудования.

    Двухэтажное здание на Ярославском шоссе, 55/1 загорелось около 6:00. На борьбу с огнем пожарным понадобилось более двух с половиной часов. По словам спасателей, здание строили из легковоспламеняющихся материалов, и огонь распространился очень быстро. Тушение осложнял сильный мороз. Чтобы согреть эвакуированных из гостиницы людей и самих спасателей, подогнали несколько автобусов.

    Общая площадь пожара составила 700 кв. метров. Часть конструкций и кровля здания обрушились. Едкий дым распространился на несколько кварталов.

    В результате пожара погиб один человек, еще девять пострадали. Четверо из них госпитализированы, пятерым помощь оказана на месте.

    В здании располагались гостиница, ресторан, салон красоты, фотостудия, стоматология, магазины.

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