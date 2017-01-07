Названы возможные причины пожара в гостинице на северо-востоке Москвы

На
северо-востоке Москвы ликвидирован пожар в гостинице-ресторане, в результате которого один человек погиб и девять пострадали.
загорелось около 6:00. На борьбу с огнем пожарным понадобилось более двух с половиной часов. По словам спасателей, здание строили из легковоспламеняющихся материалов, и огонь распространился очень быстро. Тушение осложнял сильный мороз. Чтобы согреть эвакуированных из гостиницы людей и самих спасателей, подогнали несколько автобусов.
Общая площадь пожара составила 700 кв. метров. Часть конструкций и кровля здания обрушились. Едкий дым распространился на несколько кварталов.
В результате пожара погиб один человек, еще девять пострадали. Четверо из них госпитализированы, пятерым помощь оказана на месте.
В здании располагались гостиница, ресторан, салон красоты, фотостудия, стоматология, магазины.
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