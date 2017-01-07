У стрелка из аэропорта Флориды обнаружилась связь с исламским терроризмом

Пять человек стали жертвами бывшего военного в международном аэропорту
по ним и открыл огонь преступник.
Форт-Лодердейл во Флориде. Еще 13 ранены. Как злоумышленник пронес оружие сначала на борт самолета, а потом и в сам аэропорт, пытался разобраться корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Вооруженный автоматическим пистолетом стрелок успел разрядить в пассажиров несколько обойм, а потом, по словам свидетелей, положил оружие и сел на пол в ожидании охранников и полиции. Через несколько минут его арестовали.
Скотт Израел, шериф: «Расследование продолжается. Команды спецназа прочесывают весь аэропорт. Мы остановили все движение внутри и снаружи, пока спецназ не даст добро, что все чисто. Стрелок задержан без применения силы, никто из сотрудников правоохранительных органов не сделал ни одного выстрела. Подозреваемого сейчас допрашивают следователи ФБР».
Пять человек были убиты на месте. Власти предполагали, что стрелявших могло быть двое, поэтому в поисках второго преступника терминалы один за другим закрыли, все рейсы остановили, а пассажиров эвакуировали. Сотни людей несколько часов ждали прямо на летном поле, пока аэропорт будет проверен.
Стрелявший — Эстебан Сантьяго Руиз, 26-летний американец пуэрто-риканского происхождения, родился в штате Нью-Джерси, но в последнее время жил на Аляске. Возможно, находился на действующей службе в американской армии — у него нашли соответствующее удостоверение. А селфи, найденное в Интернете, на котором Сантьяго в военной форме, только подтверждает, что он был солдатом.
Правда, в Сети нашлись и другие его фотографии. На одной он позирует в арабском платке, повязанном вокруг шеи, с поднятым вверх указательным пальцем — так мусульмане символизируют единобожие Аллаха. Но точно так же сейчас боевики запрещенного в РФ «Исламского государства» демонстрируют свою приверженность к террористической группировке.
For some reason this guy looks more like a terrorist than a «white Hispanic.» Maybe it’s just me.. #EstebanSantiago #Ftlauderdaleshooting pic.twitter.com/GJ9rbYzY08— Steve Hirsch (@Stevenwhirsch99) January 6, 2017
Уже появились сообщения, что некоторое время назад с аккаунта Сантьяго в Twitter загружались видео исламских боевиков, но сейчас этот аккаунт удален.
Бен Нельсон, демократ, Флорида: «Мы пока не знаем мотива, но стрелок задержан. Произошедшее показывает, насколько эфемерна в наши дни защита от возможной террористической атаки. Мы пока не знаем, был ли это террористический акт. Но когда нечто подобное происходит в аэропорту, мы, конечно, рассматриваем эту версию в первую очередь».
По первоначальной версии, Сантьяго прилетел во Флориду с Аляски рейсом авиакомпании Air Canada. Якобы зарегистрировал оружие перед посадкой на борт, разрядив его по действующим правилам безопасности, а по прилету забрал свою сумку, в туалете зарядил пистолет, вышел и открыл огонь.
Правда, Air Canada уже сообщила, что такого пассажира на борту рейса из Аляски не было, и оружие на этом рейсе никто не регистрировал. Так что вполне вероятно, что преступнику удалось пробраться в аэропорт с пистолетом, несмотря на все меры безопасности, предпринимаемые властями.
Причем уже есть данные, что Сантьяго какое то время мог находиться в списке американцев, подозреваемых в симпатиях к террористам. А по информации телекомпании CBS, два месяца назад, в ноябре 2016-го, Сантьяго и вовсе пришел в офис ФБР в Анкоридже и заявил, что его заставляют воевать за ИГИЛ, но никаких мер предпринято не было.
Если все действительно так, то очевидно, что американские спецслужбы просто проморгали еще одного доморощенного террориста, который к тому же радикализировался не где-нибудь, а служа в американской армии.
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