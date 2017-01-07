Стрелка из аэропорта Флориды допрашивает ФБР

Во Флориде расследуют расстрел пассажиров в аэропорту
легально провез в багаже оружие, так как является военным. Подозреваемый ранее контактировал с ФБР, сообщает РИА Новости.
Форт-Лодердейл.
Сейчас подозреваемого допрашивают сотрудники ФБР. По данным ТАСС, стрелок во время задержания не был ранен.
Власти Флориды подтвердили, что выстрелов после задержания преступника в аэропорту не было. В полиции считают, что Сантьяго действовал в одиночку.
открыл огонь по окружающим. В результате погибли 5 человек и от 8 до 13 (по разным данным) получили ранения.
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