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  • 07.01, 04:15

Стрелка из аэропорта Флориды допрашивает ФБР

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  • Фото Reuters © 2017, Andrew Innerarity
Стрелка из аэропорта Флориды допрашивает ФБР

Стрелка из аэропорта Флориды допрашивает ФБР

Стрелка из аэропорта Флориды допрашивает ФБР
  • Фото Reuters © 2017, Andrew Innerarity

    • Во Флориде расследуют расстрел пассажиров в аэропорту Форт-Лодердейл.

    По последним данным, стрелок прибыл не из Канады, а с Аляски. Это некто Эстебан Сантьяго, который легально провез в багаже оружие, так как является военным. Подозреваемый ранее контактировал с ФБР, сообщает РИА Новости.

    Сейчас подозреваемого допрашивают сотрудники ФБР. По данным ТАСС, стрелок во время задержания не был ранен.

    Власти Флориды подтвердили, что выстрелов после задержания преступника в аэропорту не было. В полиции считают, что Сантьяго действовал в одиночку.

    Стрельба произошла на стойке выдачи багажа. Пассажир достал свое оружие из чемодана, зарядил его в туалете и открыл огонь по окружающим. В результате погибли 5 человек и от 8 до 13 (по разным данным) получили ранения.

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