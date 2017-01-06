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  • 07.01, 01:13

Стрельбу в аэропорту Флориды устроил пассажир рейса из Канады

5 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Lynne Sladky
Стрельбу в аэропорту Флориды устроил пассажир рейса из Канады

Стрельбу в аэропорту Флориды устроил пассажир рейса из Канады

Стрельбу в аэропорту Флориды устроил пассажир рейса из Канады
  • Фото Reuters © 2017, Lynne Sladky

    • Стрелявший в аэропорту во Флориде прилетел рейсом из Канады. Оружие, из которого он открыл огонь, находилось в багаже.

    Пассажир забрал свой чемодан, достал из него оружие и зарядил в туалете. Затем начал стрелять по людям в зоне выдачи багажа. Об этом рассказал в Facebook член управляющего совета округа Бровард Чип Ламарка.

    Latest information I have:
    Update: The shooter was a passenger on a Canadian flight with a checked gun. He claimed his…

    Опубликовано Chip LaMarca 6 января 2017 г.

    Также стало известно, что информация о втором стрелке в аэропорту не подтвердилась, сообщает «Интерфакс».

    Ранее в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде мужчина устроил стрельбу, в результате погибли 5 человек, около 10 пострадали.

    Стрелок задержан. Мотивы преступника пока неизвестны.

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