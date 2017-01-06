Стрельбу в аэропорту Флориды устроил пассажир рейса из Канады

Стрелявший в аэропорту во Флориде прилетел рейсом из Канады. Оружие, из которого он открыл огонь, находилось в багаже.
Latest information I have:Опубликовано Chip LaMarca 6 января 2017 г.
Update: The shooter was a passenger on a Canadian flight with a checked gun. He claimed his…
Также стало известно, что информация о втором стрелке в аэропорту не подтвердилась, сообщает «Интерфакс».
устроил стрельбу, в результате погибли 5 человек, около 10 пострадали.
Стрелок задержан. Мотивы преступника пока неизвестны.
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