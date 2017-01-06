В аэропорту Флориды ищут еще одного стрелка

Власти США сообщили, что в аэропорту
Форт-Лодердейл во Флориде находится еще один стрелок.
Update: Active shooter at #FLL. Shelter in place. Airport closed.— TSA (@TSA) 6 января 2017 г.
Ранее очевидцы сообщили, что на территории аэропорта после задержания первого стрелка были слышны новые выстрелы. О задержанном на данный момент известно, что это мужчина-латиноамериканец примерно 35 лет, при себе у него было удостоверение военного на имя Эстебана Сантьяго.
.@SenBillNelson: Shooter’s name is Esteban Santiago. Name reportedly found on military ID. No motive known. https://t.co/gYRrqG2JQN pic.twitter.com/FoXbqireLM— Fox News (@FoxNews) 6 января 2017 г.
По последним данным, в результате стрельбы в аэропорту погибли 5 человек, 13 пострадали.
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