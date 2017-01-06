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  • 06.01, 23:42
В аэропорту Флориды ищут еще одного стрелка. США, аэропорты, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В аэропорту Флориды ищут еще одного стрелка

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В аэропорту Флориды ищут еще одного стрелка

В аэропорту Флориды ищут еще одного стрелка

В аэропорту Флориды ищут еще одного стрелка
  • Фото: @LaurenRozyla /twitter.com

    • Власти США сообщили, что в аэропорту Форт-Лодердейл во Флориде находится еще один стрелок.

    Как сообщила в Twitter администрация транспортной безопасности США, в аэропорту находится еще один активный стрелок. Его укрытие установлено.


    Ранее очевидцы сообщили, что на территории аэропорта после задержания первого стрелка были слышны новые выстрелы. О задержанном на данный момент известно, что это мужчина-латиноамериканец примерно 35 лет, при себе у него было удостоверение военного на имя Эстебана Сантьяго.


    По последним данным, в результате стрельбы в аэропорту погибли 5 человек, 13 пострадали.

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