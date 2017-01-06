#ЖИВОЙНОВЫЙГОД
Паутина
Недоступно в Вашей стране
Паутина 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 06.01, 22:10

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

комментировать

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции Жан-Марк Эйро обсудили по телефону ситуацию в Сирии.

Как сообщили в МИД РФ, «российский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию».

Из сообщения МИД РФ: «С российской стороны большое значение придается готовящейся встрече представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции в Астане. Не подменяя собой межсирийский диалог под эгидой ООН в Женеве, предстоящая встреча в столице Казахстана должна послужить дополнением к нему, объединив за столом переговоров тех, кто реально контролирует ситуацию „на земле“ и способен выполнять взятые на себя обязательства».

В ходе беседы отдельно затрагивалась проблема химического оружия в сирийском конфликте, в этой связи обсуждались возможные действия СБ ООН, отметили в МИД РФ.

Из сообщения МИД РФ: «Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совета Безопасности опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации „химического досье“ не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона».

Главы МИД РФ и Франции также обсудили перспективы ближневосточного урегулирования.

Из сообщения МИД РФ: «Эйро проинформировал о ходе подготовки предстоящей 15 января в Париже международной конференции. Лавров сообщил об усилиях России по содействию восстановлению палестинского единства и сделал акцент на том, что сейчас важно не на словах, а на деле добиваться воссоздания каналов диалога между сторонами конфликта».

Новости по теме

Российская операция в Сирии

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru