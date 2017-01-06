Лавров обсудил с главой МИД Франции ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Франции
МИД РФ, «российский министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в Сирии, где благодаря гарантиям России, Турции и Ирана удалось установить режим прекращения боевых действий, который в целом соблюдается и призван послужить основой для перехода к политическому урегулированию».
Жан-Марк Эйро обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Из сообщения МИД РФ: «С российской стороны большое значение придается готовящейся встрече представителей сирийского правительства и вооруженной оппозиции в Астане. Не подменяя собой межсирийский диалог под эгидой ООН в Женеве, предстоящая встреча в столице Казахстана должна послужить дополнением к нему, объединив за столом переговоров тех, кто реально контролирует ситуацию „на земле“ и способен выполнять взятые на себя обязательства».
В ходе беседы отдельно затрагивалась проблема химического оружия в сирийском конфликте, в этой связи обсуждались возможные действия СБ ООН, отметили в МИД РФ.
Из сообщения МИД РФ: «Лавров подчеркнул необходимость в любой реакции Совета Безопасности опираться на установленные факты и избегать какой-либо политизации „химического досье“ не только в Сирии, но и в Ираке, Ливии и других странах региона».
Главы МИД РФ и Франции также обсудили перспективы ближневосточного урегулирования.
Из сообщения МИД РФ: «Эйро проинформировал о ходе подготовки предстоящей 15 января в Париже международной конференции. Лавров сообщил об усилиях России по содействию восстановлению палестинского единства и сделал акцент на том, что сейчас важно не на словах, а на деле добиваться воссоздания каналов диалога между сторонами конфликта».
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